Un nouvel outil génère chaque mélodie possible pour une utilisation dans le domaine public

Selon une paire de programmeurs-musiciens, cette nouvelle chanson que vous avez entendue l’autre jour n’est peut-être pas vraiment nouvelle. Damien Riehl et Noah Rubin ont créé un algorithme pour générer toutes les mélodies possibles, et ils l’ont protégé par des droits d’auteur. Ce n’est pas un stratagème pour poursuivre les gens, cependant. Plutôt l’inverse, en fait. Riehl et Rubin ont rendu public le contenu de leur disque dur universel de mélodie dans l’espoir de sauver les musiciens de poursuites frivoles.

La loi sur le droit d’auteur peut être déroutante et indûment punitive lorsqu’elle est appliquée universellement, et la durée du droit d’auteur est constamment allongée. Le plagiat est facile à repérer dans certains types d’art. Par exemple, il y a plus de 100 000 mots en anglais. Les chances que quelqu’un invente le même paragraphe que quelqu’un d’autre sont extrêmement faibles. Cependant, chaque mélodie se compose des huit mêmes notes.

Nous avons tendance à penser à écrire de la musique comme la création de quelque chose de nouveau, mais Riehl s’est demandé si cela ressemblait davantage à la sélection d’un nombre fini de mélodies qui ont toujours existé. Si tel est le cas, est-il juste de punir les gens pour avoir sélectionné une mélodie similaire à celle utilisée dans une œuvre précédente, même si ce n’était pas l’intention? Riehl souligne que George Harrison des Beatles a rencontré des problèmes avec la mélodie de «My Sweet Lord». Les Chiffons ont affirmé que la mélodie était trop proche de “Il est si bien.” Cette affaire a coûté 1,5 million de dollars à Harrison en dommages-intérêts, plus tout ce qu’il a dépensé en frais juridiques. Harrison avait l’argent pour balancer cela, mais un jeune artiste indépendant pourrait être ruiné par un tel cas.

Riehl et Rubin ont développé un algorithme qui a généré toutes les combinaisons possibles de mélodies à 8 notes et 12 temps. Au format MIDI, les notes ne sont que des chiffres sur un disque dur. Ainsi, l’algorithme a pu parcourir les combinaisons à un rythme de 300 000 par seconde. Riehl compare le processus au forçage brutal d’un mot de passe en essayant toutes les combinaisons possibles de caractères.

Beaucoup de mélodies générées par l’algorithme seraient désagréables – le talent artistique vient en choisissant une bonne mélodie, et la plupart des gens n’ont pas d’oreille pour ça. La question soulevée par ce projet est de savoir si une mélodie doit être protégée par le droit d’auteur. Si vous pouvez exprimer des mélodies sous forme de nombres qui existent depuis la nuit des temps, peut-être pas.

Riehl et Rubin ont publié les mélodies et l’algorithme utilisé pour les générer sous une licence Creative Commons Zero. Cela signifie que les payants n’ont réservé aucun droit – vous pouvez télécharger l’archive de 600 Go et faire ce que vous voulez avec. On ne sait pas si cela empêchera quiconque d’être poursuivi pour violation du droit d’auteur d’une mélodie, mais ce ne serait pas l’argument le plus fou jamais utilisé dans un procès pour droit d’auteur.

