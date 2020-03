Un noyau solide d’utilisateurs de Windows 7 ne passe pas à Windows 10

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

En janvier, Windows 7 a atteint le statut de fin de vie. Plus aucune mise à jour de sécurité n’est émise pour le système d’exploitation et, par conséquent, les publications et les experts ont recommandé aux utilisateurs finaux de trouver une solution alternative, notamment le passage à Windows 8.1, Linux, macOS ou Windows 10 lui-même.

Les données de NetMarketShare indiquent qu’après une baisse respectable de décembre à janvier, les taux d’adoption ont à peine bougé en février. Windows 7 est passé de 25,56% du marché à 25,2% du marché. Il est plutôt intéressant de noter que les données de NetMarketShare n’ont pas diminué davantage, car nous savons que Windows 7 est assez populaire en Chine, où Covid-19 a entraîné des fermetures d’usine et de nombreuses personnes restent à la maison pour travailler.

Pour une perspective différente sur la question, j’ai décidé de consulter le Steam Hardware Survey. L’enquête sur le matériel de Steam n’est pas la meilleure fenêtre sur ce que les joueurs haut de gamme achètent – l’enquête prend tous les systèmes sur Steam et les compte également, ce qui signifie que l’ordinateur portable où vous jouez une poignée de jeux bas de gamme lors de voyages d’affaires et sur le bureau vous jouez régulièrement sont pondérés de manière identique dans le décompte – mais cela peut avoir une certaine utilité en ce qui concerne les tendances les plus larges de l’industrie, comme le système d’exploitation que les gens utilisent. Une chose intéressante à propos des données du système d’exploitation de Steam est qu’elles ont toujours identifié un pourcentage plus élevé d’utilisateurs utilisant Windows 10 que la population générale. Cela continue d’être vrai.

Le SHS rapporte que Windows 10 avait une part de marché de 80,37% en février 2020, en hausse de 1,14% par rapport à janvier. L’adoption de Windows 7 a chuté de 1,17%. Les joueurs / personnes adjacentes aux jeux ont continué à s’éloigner de Windows 7 plus rapidement que la population générale, ce qui implique que les utilisateurs finaux qui adhèrent au système d’exploitation peuvent être regroupés dans des pays ou des données démographiques spécifiques.

Lorsque Microsoft a rencontré ce problème avec Windows XP, il y a eu de grands gémissements et des grincements de dents à propos des personnes qui se sont accrochées à l’OS à la fin. Je soupçonne que ce problème se résoudra sans trop de bruit. La plupart des gens qui utilisent encore Windows 7 ne savent probablement pas qu’il n’est plus pris en charge ou le savent, mais savent également que la prise en charge a pris fin relativement récemment. Il n’est pas rare que les gens reportent la mise à niveau ou la réparation de quelque chose jusqu’à ce qu’ils voient un besoin particulier, et Windows 7 n’a atteint EOL que récemment.

Windows 10 est disponible sur de nouveaux PC depuis 2015, ce qui signifie que le matériel sous-jacent de la plupart des appareils Windows 7 aura au moins 4 à 6 ans. Dans le marché au rythme plus lent d’aujourd’hui, il est tout à fait possible qu’un PC de ce millésime offre toujours des performances raisonnables. Donnez-lui encore 3-5 ans, cependant, et même un quad-core 6700K aura probablement l’air un peu gimpy par rapport au nouveau matériel. Ce sera encore plus vrai dans les ordinateurs portables – tous les appareils de l’ère Windows 7 seront des puces 2C / 4T du côté Intel de l’équation ou des conceptions basées sur Bulldozer d’AMD. Déjà en 2020, vous pouvez acheter un ordinateur portable avec des vitesses d’horloge boost considérablement plus élevées et un nombre total de cœurs plus important que ce qui était disponible lorsque Windows 7 était disponible. Les ordinateurs portables ont également tendance à vieillir plus vite que les ordinateurs de bureau, ne serait-ce que parce que le fait de les transporter physiquement partout inflige inévitablement plus d’usure que de laisser le système immobile tous les jours.

