Un officier du Commandement des opérations spéciales de l’Air Force est nommé à un poste supérieur dans l’US Space Force

Brick. Le général (sel.) Michael Conley a été nommé vice-commandant du Space Operations Command.

WASHINGTON – Le chef des opérations spatiales de l’US Space Force, le général John Raymond, a nommé l’Air Force Brig. Le général (sel.) Michael Conley vice-commandant du Space Operations Command à Vandenberg Air Force Base, en Californie, a annoncé le service le 30 janvier.

La dernière affectation de Conley était celle de commandant de la 1re Escadre d’opérations spéciales du Commandement des opérations spéciales de l’Air Force, Hurlburt Field, en Floride.

Le Space Operations Command était connu sous le nom de 14th Air Force, qui est devenu membre de l’US Space Force le 20 décembre lorsque le nouveau service a été promulgué. Conley remplacera l’ancien vice-commandant du 14th Air Force Brig. Le général Matthew Wolfe Davidson, qui venait également du Commandement des opérations spéciales de l’Air Force.

Le Space Operations Command est une organisation sur le terrain qui relève du chef de l’US Space Force. Le commandement est chargé de fournir des capacités spatiales aux forces militaires et aux alliés du monde entier.

Le major-général John Shaw, commandant du Space Operations Command, a déclaré dans un communiqué à SpaceNews:

«Nous sommes fiers et honorés qu’un autre guerrier des opérations spéciales se joigne à nous au sein du Space Operations Command de l’US Space Force. L’espace est un domaine de guerre et nous continuons à faire équipe avec les meilleurs combattants de la guerre de l’Air Force pour nous assurer de fournir un avantage de combat spatial au bon endroit et au bon moment, à nos coéquipiers de la coalition et de la coalition. »