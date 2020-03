Un participant à la «Coronavirus party» dans le Kentucky a maintenant le virus – .

Un individu qui a assisté à une «fête contre les coronavirus» dans le Kentucky a maintenant testé positif pour le nouveau coronavirus.

Le parti a été organisé comme un moyen de repousser les directives des responsables de la santé de s’engager dans une distanciation sociale et de rester chez eux.

On ne sait pas combien de personnes du parti peuvent être infectées.

À une époque où des millions de personnes à travers les États-Unis prennent des mesures drastiques pour ralentir la propagation du nouveau coronavirus, organisant un grand rassemblement précisément parce que les responsables de la santé l’ont déconseillé, eh bien, idiot. Cela n’a pas empêché un groupe de fêtards du Kentucky de faire exactement cela, et leur soi-disant «fête des coronavirus» pourrait aggraver la crise sanitaire nationale maintenant que l’un des participants a été testé positif pour COVID-19.

L’individu, qui aurait la vingtaine, serait l’un des nombreux participants à la soirée à thème. Le but de la fête était de donner un gros doigt d’honneur aux experts de la santé et aux responsables gouvernementaux qui exhortent tout le monde à éviter les rassemblements et les événements de groupe. Eh bien, ça ressemble à ça.

Très peu de détails sur ce nouveau cas ont été rapportés, mais les médias locaux ont confirmé que la personne était l’une des nombreuses personnes qui faisaient récemment la fête, probablement à proximité les unes des autres.

«C’est la partie où moi, la personne qui dit à tout le monde d’être calme, je dois rester calme moi-même, parce que toute personne qui va à quelque chose comme ça peut penser qu’elle est indestructible, mais c’est la personne chère de quelqu’un qu’elle va faire du mal », A déclaré le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear. “Nous nous battons pour la santé et même la vie de nos parents et de nos grands-parents”, a-t-il ajouté. “Ne soyez pas si insensé que d’aller intentionnellement à quelque chose et de vous exposer à quelque chose qui peut tuer d’autres personnes. Nous devons être bien meilleurs que cela. »

C’est cette même mentalité qui a conduit un nombre incalculable de fêtards des vacances de printemps à descendre sur les plages de Floride malgré les conseils des responsables de la santé selon lesquels c’était une idée terrible. Des rapports ont fait surface rapidement après que certaines des personnes présentes avaient depuis été testées positives pour le virus.

J’ai compris. Je fais vraiment. Lorsque vous lisez un reportage en ligne ou le voyez en streaming sur votre téléviseur, il est difficile de le relier à votre vie quotidienne. Il est facile d’imaginer que ces mêmes choses ne vous arriveront pas, et si vous êtes jeune et audacieux, peut-être qu’une «fête des coronavirus» semble être une idée amusante et un moyen de soulager certaines de vos propres angoisses face à la situation.

Malheureusement, la crise est bien réelle, et elle est ici, en ce moment. C’est à nous de prendre soin les uns des autres, et la meilleure façon de le faire maintenant est de garder nos distances les uns des autres.

Source de l’image: DIVYAKANT SOLANKI / EPA-EFE / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

