Un patient infecté par le VIH semble être complètement guéri après un traitement par cellules souches

Une greffe de cellules souches a débarrassé un homme du VIH, faisant de lui la deuxième personne déclarée guérie du virus.

La greffe a utilisé des cellules souches qui contenaient une mutation unique qui agit contre le VIH.

Les médecins sont optimistes mais avertissent que ce traitement n’est pas une solution miracle pour tous les patients infectés par le VIH.

Un patient VIH de 40 ans a été déclaré guéri après qu’un traitement prometteur ne lui ait laissé aucun virus actif. L’homme, Adam Castillejo, a fait l’objet de recherches approfondies début 2019 après que les médecins n’aient pas trouvé le VIH dans son corps sur une période de 18 mois après avoir été diagnostiqué en 2003.

Castillejo, connu sous le surnom de «London Patient», a vécu avec la maladie pendant de nombreuses années, prenant des médicaments pour la gérer depuis 2012. Cette même année, il a reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin et a ensuite subi une greffe de moelle osseuse. Cette opération l’a peut-être finalement guéri du VIH et ne semble avoir fait de lui que la deuxième personne à avoir été guérie de la maladie qui cause le SIDA.

Comme le rapporte ScienceAlert, la greffe de moelle osseuse que les médecins ont effectuée sur Castillejo a utilisé des cellules d’un donneur avec une bizarrerie génétique très spéciale. On pense que les cellules agissent contre le VIH dans le corps, mais il n’y avait aucune garantie que la greffe apporterait des avantages concrets au-delà du traitement du cancer.

Cependant, il semble que la décision de traiter Castillejo avec les cellules souches uniques ait fonctionné à plus d’un titre, et l’année dernière, les médecins ont annoncé qu’ils ne pouvaient pas trouver le virus dans son corps après 18 mois. À l’époque, ils hésitaient à déclarer que le patient de Londres était guéri, mais après qu’une nouvelle série de tests ait donné les mêmes résultats, ils sont plus confiants que la forme active du virus a bel et bien été vaincue.

“C’est une position unique, une position unique et très humiliante”, a déclaré Castillejo au New York Times. «Je veux être un ambassadeur de l’espoir.»

Bien que cela ressemble à des nouvelles incroyables – et pour Castillejo, c’est certainement le cas – le traitement n’est pas une option pour tout le monde. Le cancer limitant leurs options, les médecins ont utilisé la greffe de cellules souches en dernier recours pour le maintenir en vie. C’est une opération sérieuse et qui n’a été effectuée que parce que l’état de Castillejo était si grave.

Castillejo et l’autre patient atteint du VIH qui ont eu des résultats similaires, connus sous le nom de «patient de Berlin», peuvent avoir une chance unique. Les médecins notent que d’autres ont subi la même greffe mais ne se sont pas améliorés aussi rapidement que les autres. Il y a évidemment de nombreux facteurs à l’œuvre ici, et aussi excitant que de voir une deuxième personne guérie de cette terrible maladie, il y a encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir dire que le VIH a vraiment été vaincu.

