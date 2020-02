Un processeur Intel CC150 8 cœurs précédemment inconnu apparaît en ligne

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

De temps en temps, Intel mentionnera le fait qu’il vend des CPU directement à de grandes entreprises spécifiques – pensez à Google ou à Amazon. Contrairement à AMD, qui divise ce segment en sa propre activité semi-personnalisée, Intel ne parle généralement pas des pièces spécifiques qu’il construit pour les clients, et ne le mentionne que rarement.

L’une de ces puces personnalisées a fait son apparition en Chine sous le nom de CC150, un processeur à huit cœurs sans marquage de marque Intel typique. Il n’y a aucune mention d’une famille de processeurs tels que Celeron, Pentium ou Core – il est uniquement identifié comme un «processeur Intel».

Le processeur semble être un Core i9 de 9e génération, avec 8 cœurs, 16 threads et une vitesse d’horloge constante de 3,5 GHz, selon THG. Il existe un cache L3 de 16 Mo pleine taille, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas d’une variante réduite ou d’un cœur bas de gamme, malgré l’absence de turbo boost. En termes de performances, le CC150 avait un score CB20 monofil très faible de 151 (pas de turbo, il est difficile), mais le score multithread de 1510 se compare bien au 9700K (8C / 8T, base 3,6 GHz, boost 4,9 GHz) ).

THG a également examiné la consommation d’énergie signalée par rapport à d’autres processeurs Intel et écrit: «d’après ce que nous avons vu, le CC150 semble fonctionner de manière similaire à un i7-9700K dans des charges de travail multicœurs avec une consommation d’énergie plutôt modeste équivalente à un i5-9500. “

Cette explication pourrait être la raison pour laquelle le CPU existe en premier lieu. Il s’agit d’un processeur à huit cœurs de faible puissance à une vitesse d’horloge modeste. Le 9700K consomme 115 W – 130 W en pleine charge AIDA64 et 190-220 W en FPU AIDA64. Le CC150, en revanche, consomme 61-63W en AIDA64 FL et 77-78W en AIDA64 FPU. Avec le CC150, Intel offre des performances équivalentes à 9700K dans moins de la moitié de l’enveloppe de puissance. C’est un gain significatif en termes d’efficacité et potentiellement très précieux pour toute entreprise qui souhaite des puces de bureau à faible consommation et à haute efficacité qui contiennent toujours une quantité importante de ressources de calcul dans chaque CPU.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles ces processeurs sont utilisés dans des services comme GeForce Now, mais cela peut ou peut ne pas être vrai. Comme les processeurs KF d’Intel, le CC150 manque de graphiques intégrés. Il apparaît chez les détaillants en Chine pour 310 $. Les performances à un seul thread sont bien inférieures à la 9700K, mais les performances à plusieurs threads sont équivalentes, pour environ 85 $ de moins.

Une chose à noter, même si vous êtes curieux d’essayer de trouver l’une de ces parties. Bien qu’il soit susceptible de tomber dans n’importe quelle carte mère prenant en charge les processeurs de 9e génération en fonction de sa conception physique, la manière dont l’UEFI de la carte mère gérera la puce n’est pas claire. Certaines cartes mères démarrent un processeur en tant que «processeur inconnu», si le processus d’initialisation est suffisamment similaire aux autres processeurs déjà pris en charge par la carte mère, mais il est plus courant qu’une carte refuse de s’alimenter tant qu’elle n’a pas été correctement mise à jour. Soyez conscient de cela si vous voulez en prendre un pour jouer avec.

Franchement, je me demande à quoi ressemblerait la demande du marché si Intel apportait un processeur comme celui-ci sur le marché de détail. Bien que cela ne soit pas très flashy, la combinaison d’un grand nombre de cœurs et d’une très faible consommation d’énergie pourrait plaire à certains passionnés qui privilégient l’informatique à faible puissance / haute efficacité par rapport aux performances brutes.

