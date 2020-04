Un prototype de vaisseau spatial SpaceX a survécu à un test que ses prédécesseurs ont échoué – .

Un prototype de vaisseau spatial SpaceX a passé avec succès un test de pression cryogénique qui a coûté la vie à plusieurs de ses prédécesseurs.

Ce prototype particulier, SN4, procédera maintenant à un essai de tir statique et espère éventuellement avoir la chance de «sauter» sur une courte distance afin que SpaceX puisse tester ses côtelettes de lancement et d’atterrissage.

On s’attend à ce que les futures versions de Starship effectuent des voyages réguliers vers Mars et finissent même par se diriger vers d’autres systèmes stellaires, mais nous sommes évidemment encore loin de cela.

Un premier prototype de Starship a finalement réussi à passer un test crucial qui a réclamé plusieurs de ses prédécesseurs. Dans un tweet du patron de SpaceX, Elon Musk, nous voyons le prototype du vaisseau SN4 subir un test de pression cryogénique. Des tests comme celui-ci ont provoqué des défaillances structurelles dans plusieurs autres prototypes de Starship, et c’est un bon signe pour SpaceX que SN4 ait réussi à rester en un seul morceau.

La plus grande nouvelle ici, mis à part le fait que le prototype de fusée n’a pas échoué, est qu’un essai de pression cryogénique réussi signifie que le vaisseau spatial pourrait bientôt voir ses premiers vols d’essai.

Les prototypes précédents du Starship ont échoué de façon spectaculaire lors des tests de pression cryogénique. Ils ont essentiellement implosé, s’effondrant en masses de métal torsadé. Ce n’était pas joli, mais SN4 a survécu. Cela peut être dû à des réglages de pression légèrement différents pour ce test particulier, comme Elon Musk y a fait allusion dans un tweet.

Il a noté que la pression à laquelle le prototype était soumis était «une sorte de balle molle tbh», mais ajoutant que le test réussi était toujours «assez pour voler!» La prochaine phase de test consistera à marier le prototype avec son système de propulsion; Le puissant Raptor de SpaceX. Les tests de tir statiques devraient être les prochains sur la liste des tâches, ce qui signifie que la fusée est sécurisée et que les moteurs sont allumés sans lui permettre de décoller.

En supposant que le véhicule n’explose pas – SpaceX a déjà vu cela se produire lors de tests de tir statiques – le prochain grand test verra le vaisseau spatial voyager vers le ciel, mais pas tout le chemin dans l’espace. Comme le Starhopper à plus petite échelle avant lui, le prototype Starship ne volera que sur une courte distance dans le ciel avant de se poser pour démontrer ses capacités de lancement et d’atterrissage.

Starship est le grand pari de SpaceX sur l’avenir des voyages dans l’espace lointain. La société envisage des versions de Starship effectuant des voyages réguliers vers Mars et peut-être même au-delà. Elon Musk a déclaré qu’il appelait le vaisseau spatial “Starship” car les futures versions voyageront vers d’autres systèmes stellaires, bien que ce ne soit évidemment même pas possible à distance aujourd’hui.

À l’avenir, SpaceX continuera à itérer sur sa conception de vaisseau spatial et, à un moment donné dans un avenir pas si lointain, nous pourrons peut-être en voir une version directement dans l’espace. Quand ce jour viendra, personne ne peut le deviner.

