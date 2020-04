Un rapport critique la gestion du laboratoire national de l’ISS

WASHINGTON – Un comité d’examen indépendant a vivement critiqué la gestion du Laboratoire national de la Station spatiale internationale, la NASA et l’organisation qui gère le laboratoire acceptant des changements importants.

Le rapport, commandé par la NASA en août dernier, a été publié par l’agence le 6 avril avec peu de fanfare. Il a trouvé de sérieux problèmes avec la façon dont le Center for the Advancement of Science in Space (CASIS), l’organisation à but non lucratif mandatée par la NASA pour gérer l’ISS National Lab, a été mis en place et exploité.

Un projet de loi d’autorisation de la NASA de 2005 a désigné le segment américain de l’ISS comme laboratoire national en réponse aux préoccupations selon lesquelles la NASA ne soutiendrait pas adéquatement la recherche sur la station. En 2011, la NASA a choisi CASIS pour gérer officiellement l’ISS National Lab, en lui allouant la moitié des ressources du segment américain pour soutenir la recherche.

L’équipe d’examen indépendante (IRT), dirigée par Betsy Cantwell de l’Université de l’Arizona, a trouvé des problèmes fondamentaux avec la façon dont l’ISS National Lab, ou ISSNL, a été mis en place, y compris son incapacité à travailler pour la NASA. «L’IRT ne trouve pas que l’ISSNL soit un laboratoire national dans un sens autre que sa désignation législative», a indiqué le comité dans son rapport. «Empêcher l’ISSNL de mener des travaux pour son parrain ne répond ni à l’esprit ni à l’intention d’un laboratoire national.»

Le panel a constaté que l’accord entre la NASA et CASIS était mal structuré. «Ce manque de flexibilité et la mission mal définie de l’ISSNL ont nui à la NASA et à CASIS, entraînant un comportement non professionnel de la part de la NASA et un comportement non commercial de la part de CASIS», indique le rapport.

Le panel a soulevé des questions sur la façon dont CASIS a été mis en place, y compris son utilisation d’un grand conseil d’administration. Les administrateurs, payés 40 000 $ par an pour huit heures de travail par semaine, ont non seulement supervisé la gestion de l’organisation, mais ont également agi en tant que spécialistes du marketing de l’organisation, travaillant indépendamment du personnel de CASIS. Cette compensation “est beaucoup plus élevée que ce qui serait normal” pour un petit organisme sans but lucratif, note le rapport, et leurs activités de commercialisation “ont eu un impact négatif significatif sur l’unité de fonctionnement de CASIS, ainsi que sur son progrès économique”.

Le rapport a identifié plusieurs autres problèmes concernant le laboratoire national de l’ISS. Il s’est plaint de l’absence d’un comité consultatif pour le laboratoire qui représenterait la communauté des utilisateurs, un rôle renvoyé au conseil d’administration de CASIS. La NASA «n’a pas traité CASIS comme une organisation indépendante», gérant l’organisation à divers niveaux et non par l’intermédiaire d’un seul point de contact. Le panel a noté qu’il y avait peu de détails sur la façon dont les projets sont sélectionnés pour le vol par CASIS et comment ils sont réalisés, un problème à mesure que les ressources globales de recherche de la station deviennent plus limitées.

Le panel a proposé un certain nombre de recommandations pour améliorer la gestion de CASIS et de l’ISS National Lab, dont la NASA a accepté un grand nombre.

“Nous avons entendu les recommandations de l’équipe et la NASA reconnaît qu’un changement important est nécessaire pour garantir que les citoyens américains tirent le meilleur parti de leur investissement dans la Station spatiale internationale”, a déclaré l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, dans un communiqué. «La NASA et CASIS sont désormais alignées. Notre plan prévisionnel est basé sur les conclusions et recommandations de l’Équipe indépendante d’examen, et nous sommes impatients de continuer à travailler avec CASIS pour faire entrer le laboratoire national de l’ISS dans une nouvelle ère. »

Parmi ces recommandations figurent des changements dans la composition et les rôles du conseil d’administration de CASIS et la création d’un comité consultatif des utilisateurs par CASIS. La NASA identifiera un seul responsable de programme qui servira de liaison avec CASIS et qui sera responsable de la mise à jour annuelle des priorités stratégiques. La NASA et CASIS travailleront ensemble pour établir des processus «transparents» pour l’évaluation et la hiérarchisation des projets et pour optimiser l’allocation des ressources pour le laboratoire national de l’ISS.

CASIS a également accepté le rapport. “Nous adhérons aux recommandations du rapport de l’IRT, dont beaucoup sont entièrement alignées sur notre plan stratégique et les changements que nous avons déjà commencé à mettre en œuvre avec nos collègues de la NASA”, a déclaré Andrei Ruckenstein, coprésident du conseil d’administration de CASIS, dans le communiqué de la NASA. Ni lui ni Bridenstine n’ont donné de calendrier pour la mise en œuvre de ces changements.

La NASA a appelé à l’examen indépendant en août 2019 “pour nous assurer que nous sommes en mission et dotés des ressources nécessaires pour réaliser des percées qui améliorent la vie sur Terre”, a déclaré l’agence dans une lettre à CASIS annonçant cet examen. Cela est venu après que CASIS a cherché à destituer son directeur général, Joe Vockley, une décision qui aurait nécessité l’approbation de la NASA.

Au moment où la NASA a annoncé l’examen, elle s’attendait à ce que les travaux prennent 12 semaines. Le rapport final, cependant, n’a pas été remis à la NASA avant le 4 février. Craig Kundrot, directeur de la Division de la recherche et des applications de la vie spatiale et des sciences physiques de la NASA, a déclaré lors d’une réunion le 1er avril du Comité national des académies sur les sciences biologiques et physiques à Espace que l’agence avait prévu de publier le rapport et sa réponse d’ici fin mars, mais des problèmes de coordination entre les parties prenantes avaient fait légèrement baisser le calendrier.