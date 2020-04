Un rapport de la NASA expose la vision de l’exploration lunaire humaine à long terme

WASHINGTON – La NASA a publié le 2 avril un rapport décrivant son approche à long terme de l’exploration lunaire qui implique l’établissement d’un «camp de base» au pôle sud de la lune, mais avec peu de détails sur les coûts et le calendrier.

La NASA a préparé le rapport, «Plan de la NASA pour l’exploration et le développement lunaires durables», pour le National Space Council à la demande du vice-président Mike Pence lors de la dernière réunion du conseil en août 2019. Lors de cette réunion, Pence a demandé un rapport «pour un développement durable». exploration de la surface lunaire et développement de missions en équipage vers Mars »livrées en 60 jours.

Le rapport de 13 pages, après avoir discuté des efforts menant à un retour humain sur la lune d’ici 2024 sur la mission Artemis 3, décrit les plans de l’agence pour les missions ultérieures. «Après Artemis III, le plan global est de mener des opérations sur et autour de la Lune qui nous aideront à nous préparer aux durées de mission et aux activités que nous vivrons lors de la première mission humaine sur Mars, tout en mettant en place et en construisant l’infrastructure, les systèmes et missions robotiques qui peuvent permettre une présence de surface lunaire soutenue », indique le rapport.

Cet objectif sera atteint en créant ce que la NASA appelle le «camp de base Artemis» au pôle sud de la lune. «Le camp de base d’Artemis sera notre premier point d’ancrage durable sur la frontière lunaire», indique le rapport, soutenant finalement des missions d’une durée d’un à deux mois.

Le rapport a identifié trois capacités clés nécessaires pour ce camp de base. Le premier est un véhicule terrestre lunaire, un rover non pressurisé analogue au rover lunaire utilisé lors des dernières missions Apollo. Cela serait suivi d’un plus grand rover sous pression appelé «plate-forme de mobilité habitable» utilisé pour des voyages d’une durée maximale de 45 jours, et d’un «habitat de surface de fondation» capable d’accueillir quatre personnes.

La NASA a entamé la planification initiale du véhicule terrestre lunaire, en émettant récemment une demande de renseignements. “Nous avons reçu pas mal de réponses à cela”, a déclaré Steve Clarke, administrateur adjoint adjoint pour l’exploration à la Direction des missions scientifiques de la NASA, lors d’une réunion du 31 mars du Comité national des académies pour l’astrobiologie et les sciences planétaires. Cela comprenait ce qu’il a appelé des entreprises «non traditionnelles» qui développent des systèmes de mobilité sur Terre qui pourraient s’associer à des entreprises aérospatiales pour créer des versions lunaires de ces véhicules.

Le rapport n’entre pas dans les détails de ces capacités, y compris quand elles seront construites ou combien elles coûteront. La NASA a déclaré dans le rapport que ces systèmes, combinés à d’autres infrastructures telles que l’énergie et les communications, “comportent une capacité soutenue sur la Lune qui peut être réexaminée et développée au cours des prochaines décennies”.

Un autre aspect du plan d’exploration lunaire à long terme de la NASA consiste à construire la passerelle lunaire. L’agence envisage d’ajouter un module «habitation d’espace profond à grand volume» à la passerelle, qui, dans une illustration incluse dans le rapport, semble être un module extensible beaucoup plus grand que les autres modules de la passerelle.

La passerelle et le camp de base seraient liés ensemble dans un scénario de mission destiné à simuler une expédition sur Mars. Dans cette mission, un équipage de quatre personnes se rendrait à la passerelle et y resterait pendant plusieurs mois, simulant le voyage vers Mars. Deux astronautes se rendraient alors à la surface lunaire, les deux autres restant sur la passerelle. Après son retour de la lune, l’équipage resterait sur la passerelle pendant plusieurs mois pour simuler le retour sur Terre.

Bien que la NASA ait souligné dans le rapport qu’il s’agit d’une architecture durable, elle en dit peu sur les calendriers ou les coûts, disant seulement que le budget n’est qu’un des nombreux facteurs associés à l’effort. «À des fins de planification, la NASA élabore une séquence qui tient compte de ces variables et se traduit par une cadence annuelle de progrès démontrable et une augmentation progressive de la durée et de la complexité de la mission», indique-t-elle.

Le rapport fournit également quelques mises à jour sur les plans menant à ce retour humain sur la mission Artemis 3. Doug Loverro, administrateur associé de la NASA pour l’exploration et les opérations humaines, a déclaré lors d’une réunion du comité le 13 mars que l’agence sortait la passerelle du “chemin critique” pour le débarquement en 2024, mais a souligné son importance pour les missions ultérieures.

Le rapport, cependant, n’indiquait pas que Gateway ne faisait plus partie de cet atterrissage en 2024. «Orion livrera le premier équipage à Gateway lorsque la capacité du système d’atterrissage humain (HLS) pourra permettre aux expéditions lunaires d’être organisées depuis l’orbite stable de Gateway», indique le rapport.