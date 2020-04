Un rapport du renseignement américain indique que la Chine a induit le monde en erreur sur le coronavirus – .

La pandémie de coronavirus COVID-19 qui a commencé avec une première flambée en Chine a ravagé des villes du monde entier, entraînant plus de 911 000 cas confirmés dans le monde à partir de mercredi après-midi. C’est selon les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins.

Les responsables du renseignement américain ont quant à eux remis un rapport à la Maison Blanche accusant la Chine de mentir sur tous les faits importants liés au virus – y compris sur le nombre de cas confirmés et de décès.

Ces informations ont été cruciales, car les responsables de la santé publique et le groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche ont utilisé les données de la Chine pour éclairer sa modélisation et ses prévisions sur ce que le nouveau coronavirus fera aux États-Unis.

Alors que le nombre de cas confirmés et de décès dus au coronavirus COVID-19 continue de grimper aux États-Unis, les responsables du renseignement ont soumis un rapport à la Maison Blanche accusant la Chine – qui a vu une première épidémie de virus fin 2019 – d’induire tout le monde en erreur sur les aspects les plus importants du virus mortel.

Le rapport, qui a été remis à la Maison Blanche la semaine dernière, arrive à une conclusion définitive sur le nombre de cas et de décès dus au virus en Chine, ce que les autorités pensent que la nation communiste a délibérément sous-estimé. Cela est très important, car les responsables américains ont basé une grande partie de leur modélisation et de leur compréhension du virus sur ce qu’ils ont vu se dérouler en Chine, ainsi que sur ce que les dirigeants ont rapporté sur le virus.

Bloomberg a rapporté que ce rapport contenant des conclusions des services de renseignement américains avait signalé que le gouvernement chinois commençait à peine à ajouter des cas asymptomatiques à son nombre total de cas de coronavirus après les avoir exclus du total pendant des semaines. De telles décisions ont été l’une des raisons du scepticisme généralisé à l’égard des totaux officiels chinois de cas de virus et de décès.

À ce jour, la Chine a déclaré publiquement plus de 82 000 cas et plus de 3 300 décès, selon les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins. Dans le même temps, les cas aux États-Unis ont maintenant dépassé 206 000 avec des décès dépassant 4 400, faisant des États-Unis maintenant l’épicentre mondial du virus sur la base des chiffres qui ont été rendus publics.

Déjà, les législateurs nationaux ont utilisé l’existence de ce nouveau rapport pour renforcer leur antagonisme envers la Chine, le sénateur de la Nebraska Republica Ben Sasse allant jusqu’à dire à Bloomberg que, indépendamment des chiffres publiés, «l’affirmation selon laquelle les États-Unis ont plus de coronavirus morts que la Chine est fausse.

“Sans commenter aucune information classifiée, cela est douloureusement évident: le Parti communiste chinois a menti, ment et continuera de mentir à propos du coronavirus pour protéger le régime.”

