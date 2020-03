Un rapport révèle des retards et des dépassements de coûts dans le développement de la plate-forme de lancement mobile SLS

WASHINGTON – La NASA dépensera près d’un milliard de dollars sur une plate-forme de lancement mobile pour le système de lancement spatial qui ne sera pas utilisée pour plus de quatre lancements, a révélé un rapport de la NASA publié le 17 mars.

Le rapport du Bureau de l’inspecteur général de la NASA (OIG), le deuxième en autant de semaines sur les programmes d’exploration de la NASA, a blâmé à la fois les exigences changeantes de la NASA et les mauvaises performances d’un entrepreneur pour les problèmes avec la plate-forme Mobile Launcher 1 (ML-1), et qu’une deuxième plate-forme peut également rencontrer des problèmes de coût et de calendrier.

La plate-forme ML-1, qui sera utilisée pour l’assemblage, le transport et le lancement du SLS, a été initialement construite pour le programme Constellation au coût de 234 millions de dollars. La NASA a décidé de modifier le ML-1, conçu pour la plus petite fusée Ares 1, pour le SLS après qu’une étude de la NASA a déterminé qu’il serait moins cher que de modifier une plate-forme de lancement mobile de navette ou d’en construire une nouvelle.

Cette étude a estimé que la modification de ML-1 pour SLS ne coûterait que 54 millions de dollars, mais au moment où l’agence a élaboré une estimation officielle des coûts pour ces travaux en 2014, le coût était passé à 384,7 millions de dollars. Même après cette estimation officielle, le coût a continué de croître, la NASA estimant maintenant qu’il atteindra 692,8 millions de dollars. Cela comprend 30 millions de dollars de travaux à effectuer entre 2020 et 2022 pour le préparer au premier lancement en équipe, Artemis 2.

«Les problèmes de conception et de construction imprévus ont été les principaux moteurs de l’augmentation des coûts et du calendrier du projet ML-1», a déclaré le BIG dans le rapport. Une partie de la raison était «les exigences SLS et Orion immatures ou non définies» qui nécessitaient une modification de la conception. «La finalisation des exigences par la NASA à la fin du cycle de développement a entraîné un remaniement important de la structure ML-1 et des composants clés tels que les ombilicaux qui interfacent avec SLS et Orion.»

Un autre problème était la mauvaise coordination entre plusieurs entrepreneurs impliqués dans les travaux de conception et de construction du ML-1. La NASA, a conclu l’OIG, “n’avait pas de processus complet pour incorporer le travail des différents entrepreneurs dans un seul schéma directeur.” Dans un cas mentionné dans le rapport, la NASA a dû dépenser 1,8 million de dollars pour réacheminer la tuyauterie cryogénique dans le sens des conduits utilisés par un système de contrôle environnemental et déplacer d’autres tuyaux pour atténuer les fuites.

Le rapport a également identifié un entrepreneur, Vencore, responsable de la conception des sous-systèmes pour les équipements de support au sol et d’autres services. La NASA a choisi la société, qui a déjà effectué une série de travaux au Kennedy Space Center, “parce qu’ils offraient le plus de flexibilité et de prix”, indique le rapport.

Cependant, l’OIG a déclaré que Vencore souffrait d’un roulement élevé du personnel et comptait sur un petit nombre d’experts en la matière, ce qui “a contribué à ses erreurs de conception et à sa lenteur lors de la correction des erreurs”. Vencore a été retiré du projet ML-1 en 2017 en raison de ses mauvaises performances, bien que la société ait reçu des notes allant de «bonnes» à «excellentes» sur son contrat à prix coûtant majoré pour les travaux ML-1.

La NASA a résolu certains de ces problèmes lors de la configuration du projet ML-2 visant à créer une deuxième plate-forme de lancement mobile à utiliser par la version Block 1B de SLS. Cet effort, qui devrait coûter 486 millions de dollars, fera appel à un seul entrepreneur, Bechtel, pour gérer à la fois la conception et la construction de la plate-forme. Cela permettra à l’entreprise d’être plus impliquée dans le processus de conception et d’offrir des approches plus rentables.

Cependant, l’OIG a averti que le ML-2 pourrait encore faire face à des problèmes de coûts et de calendrier, en partie en raison des changements potentiels dans la conception de l’étage supérieur d’exploration (EUS) utilisé par le bloc SLS 1B. “Bien que la NASA s’attende à moins de changements pour ML-2 que pendant le développement de ML-1 en raison de l’approche de conception-construction du deuxième lanceur, ML-2 connaîtra probablement des changements tels que ceux qui pourraient être nécessaires à mesure que la nouvelle conception EUS mûrit”, États du rapport.

L’utilisation d’un contrat à prix coûtant majoré pour ML-2, ajoute le rapport, fournit également une motivation limitée à l’entrepreneur pour réduire les coûts. Le rapport cite comme preuve à la fois l’expérience de Vencore sur le projet ML-1 ainsi que de Boeing sur le développement de la phase principale SLS, qui a subi des années de retards.

La NASA, dans une réponse incluse dans le rapport, a accepté quatre recommandations de l’OIG, y compris l’identification de toute exigence technique immature pour le ML-2 qui pourrait poser des risques de coût et de calendrier et de mettre en place un «engagement de base de l’agence» pour le coût de la nouvelle plateforme .

Le rapport note que, en incluant les coûts de construction d’origine du programme Constellation, la NASA aura dépensé 927 millions de dollars sur la plate-forme ML-1. La NASA prévoit actuellement d’utiliser la plate-forme uniquement pour les trois premières missions Artemis ainsi que, potentiellement, le lancement de la mission Europa Clipper, avant de la retirer alors qu’elle passe au SLS Block 1B et à sa plate-forme ML-2.