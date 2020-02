Un rapport souligne les progrès réalisés en héliophysique malgré les difficultés budgétaires

SANTA CLARA, Californie – Un examen indépendant a conclu que la NASA et d’autres agences ont généralement fait du bon travail en mettant en œuvre la plus récente enquête décennale pour la physique spatiale, malgré le financement de ces programmes qui était inférieur aux prévisions.

Le rapport d’un comité des académies nationales, publié le 3 février, proposait une évaluation à mi-parcours de l’enquête décennale sur la physique solaire et spatiale publiée en 2013 qui fournissait des orientations pour le programme d’héliophysique de la NASA et les travaux scientifiques spatiaux à la National Science Foundation et au National Oceanic and Administration atmosphérique.

Les principaux auteurs du rapport ont déclaré que ces agences faisaient du bon travail en mettant en œuvre des recommandations concernant les programmes de recherche, les missions spatiales et d’autres activités. «Je pense que les principaux points à retenir sont que la plupart des recommandations qui ont été formulées dans l’enquête décennale ont été mises en œuvre ou le seront au cours des prochaines années», a déclaré Robyn Millan, professeur de physique et d’astronomie au Dartmouth College et coprésident. du comité d’examen à mi-parcours, lors d’un webinaire du 3 février présentant les résultats du rapport.

L’un des plus grands défis à la mise en œuvre de ces recommandations a été les problèmes budgétaires. Au cours des cinq dernières années, le budget de la division héliophysique de la NASA a augmenté de 14%, légèrement moins que le taux d’inflation. En revanche, le budget global de la NASA a augmenté de 23% et le budget de la Direction des missions scientifiques de la NASA, qui comprend l’héliophysique ainsi que l’astrophysique, les sciences de la Terre et les sciences planétaires, a augmenté de 30%.

Ces déficits budgétaires, couplés à des augmentations de coûts sur certains programmes d’héliophysique, ont repoussé le développement d’autres missions, comme la sonde de cartographie et d’accélération interstellaire (IMAP), dont le lancement est prévu en 2024. La NASA n’a pas encore commencé à travailler sur une autre mission recommandée par le relevé décennal, appelé Couplage Dynamique Neutre Atmosphère-Ionosphère (DYNAMIQUE). Le rapport à mi-parcours a appelé la NASA à prendre des mesures pour planifier une «mission de type DYNAMIQUE», qui pourrait suivre IMAP.

Millan a souligné que la NASA travaillait toujours pour mener à bien ces missions malgré les retards. “Certains d’entre eux ont démarré tardivement en raison de contraintes budgétaires, mais nous sommes en bonne voie de réussir leur mise en œuvre”, a-t-elle déclaré. Une recommandation du rapport, cependant, était que la NASA crée un «environnement de gestion plus efficace» pour sa gamme de missions héliophysiques Explorer afin de réduire les coûts et d’augmenter la fréquence de ces missions.

Un problème connexe est que le développement de nouvelles responsabilités en matière de météorologie spatiale entre les agences gouvernementales, dans le cadre d’une stratégie plus large de météorologie spatiale au cours des dernières années, n’avait pas été soutenu par un financement supplémentaire «significatif».

«Il s’agit d’un problème permanent qui peut ou non être résolu au cours des deux prochaines années», a déclaré Thomas Woods, directeur adjoint des divisions techniques du Laboratoire de physique atmosphérique et spatiale de l’Université du Colorado à Boulder et l’autre coprésident. du comité. La mise en œuvre d’un plan d’action national sur la météorologie spatiale, a-t-il dit, pourrait forcer le Congrès à agir sur cette question.

Un autre défi relevé dans le rapport est le manque de stabilité de la direction de la division héliophysique de la NASA. Six personnes différentes avaient dirigé la division, certaines sur une base intérimaire, de 2011 jusqu’à ce que l’actuelle directrice de la division, Nicola Fox, soit nommée en septembre 2018.

Le rapport, cependant, a également souligné les points forts des programmes de physique spatiale à la NASA et ailleurs. Il a félicité la NASA et la NSF en particulier pour son soutien aux programmes de cubesat en héliophysique, y compris la «croissance impressionnante» des efforts de cubesat au sein du programme d’héliophysique de la NASA.

“L’explosion de petits projets de satellites va offrir de nouvelles opportunités pour la science bien au-delà de ce qui était envisagé dans l’enquête décennale”, a déclaré Millan.