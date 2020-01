Un responsable de l’espace affirme que l’industrie a besoin d’aide pour comprendre les cybermenaces

Richard Leshner, vice-président des affaires gouvernementales et réglementaires chez Planet Labs, a déclaré que les entrepreneurs spatiaux doivent mieux comprendre les menaces de cybersécurité.

WASHINGTON – Les satellites et leur infrastructure terrestre sont devenus des cibles pour les pirates et autres cybercriminels, avertissent les experts. Mais de nombreuses entreprises émergentes du secteur spatial manquent d’expertise en cybersécurité et peuvent être mal préparées pour prévenir ou répondre aux attaques, a averti Richard Leshner, vice-président des affaires gouvernementales et réglementaires chez Planet Labs.

Planet Labs est une filiale de Planet, une société d’observation de la Terre qui exploite environ 150 satellites d’imagerie.

S’exprimant le 30 janvier lors de la conférence 2020 sur le transport spatial commercial, Leshner a déclaré qu’il y avait un fossé entre l’espace et les secteurs de la cybersécurité et que tout le monde bénéficierait d’une collaboration plus étroite.

Leshner a rappelé que lors d’un atelier sur les réglementations commerciales en matière de télédétection organisé par la National Oceanic and Atmospheric Administration, il est devenu évident que ni la cybersécurité ni les experts spatiaux dans la salle ne connaissaient bien les affaires des uns et des autres.

Les responsables de l’Institut national des normes et de la technologie du Département du commerce – l’agence qui établit les normes de cybersécurité pour différentes industries – avaient “un réel désir d’en savoir plus sur notre entreprise”, a déclaré Leshner.

Les entrepreneurs qui créent des entreprises spatiales ont généralement une formation approfondie et une expertise technique dans le domaine, a-t-il déclaré. «Ce qui n’existe pas, c’est quelque chose qui permet, au fur et à mesure de la croissance de cette entreprise, d’apprendre des experts sur la nature et la source des menaces nouvelles et différentes.

L’industrie spatiale doit se mettre au courant de la cybersécurité, a déclaré Leshner. «D’où viennent ces nouvelles menaces? À quoi ressemblent-ils? »Les entreprises doivent prendre de l’avance sur ces menaces« de manière à leur permettre d’être proactives et de ne pas réagir aux autorités de réglementation appropriées, »a déclaré Leshner. L’une des principales préoccupations des gouvernements, par exemple, est de s’assurer que les sociétés spatiales protègent leurs stations satellites au sol.

Plutôt que de simplement exiger des entreprises qu’elles se conforment à une liste de contrôle des réglementations, les agences gouvernementales pourraient également aider à éduquer l’industrie sur la façon de préparer et de prévenir les attaques, a-t-il déclaré. «Si nous pouvions passer du modèle réactif de la liste de contrôle à un modèle proactif de partage d’informations collaboratif, ce serait le bienvenu.»

Kile Thompson, conseiller mondial en conformité chez Spire, a déclaré que la menace de cyber intrusions dans les constellations de satellites est réelle.

Spire exploite environ 70 satellites en orbite terrestre basse qui collectent des données météorologiques, suivent les navires et les avions.

«C’est quelque chose que nous prenons incroyablement au sérieux», a déclaré Thompson lors de la conférence. «Nous avons des liaisons descendantes cryptées et nous intégrons des technologies à nos satellites afin que nous ayons une connaissance de la situation à tout moment», a-t-il déclaré. «Nous travaillons avec certaines agences publiques à ce sujet.»

On craint que des criminels ne s’introduisent dans des stations au sol et tentent de prendre le contrôle de satellites, a déclaré Thompson. «Nous nous assurons que nos satellites ne répondent qu’aux signaux appropriés.»

Une étude récente de l’Aerospace Corp. a déclaré que la vulnérabilité des satellites et autres ressources spatiales aux cyberattaques est «souvent négligée dans les discussions plus larges sur les cybermenaces à l’infrastructure nationale critique».

En réponse à ces préoccupations, les sociétés spatiales ont créé l’an dernier un Centre de partage et d’analyse des informations spatiales, ou Space ISAC, pour partager des informations sur les cybermenaces. Le groupe a déclaré qu’il prévoyait de démarrer ses opérations ce printemps avec le lancement d’un portail non classifié où les entreprises pourraient partager et analyser les informations de cybersécurité.