Un responsable du programme F-35 nommé n ° 2 au Space and Missile Systems Center

Brick. Le général D. Jason Cothern remplacera Brig. Le général Donna Shipton, en tant que vice-commandant du Space and Missile Systems Center

Brick. Général D. Jason Cothern

WASHINGTON – Brig. Le général D. Jason Cothern, directeur adjoint du programme de développement au F-35 Lighting II Joint Program Office, a été nommé vice-commandant du Space and Missile Systems Center à Los Angeles Air Force Base, chef des opérations spatiales pour les États-Unis. Le général de la Force spatiale John Raymond a annoncé le 13 février.

Cothern remplace Brig. Le général Donna Shipton, qui deviendra directeur des plans stratégiques, des programmes, des exigences et des analyses à l’Air Force Materiel Command à Wright-Patterson Air Force Base, Ohio.

Depuis juin 2017, Cothern était responsable des activités de modernisation des chasseurs F-35. Mais une grande partie de sa carrière a été consacrée à l’espace. Il a été directeur du programme d’essais spatiaux du ministère de la Défense et du bureau hébergé des charges utiles de l’Air Force. En tant que directeur de STP, il a également dirigé le programme de lancement de Rocket Systems, où il était directeur de mission pour le premier lancement du DoX du SpaceX Falcon 9 qui a piloté le satellite DSCOVR de la NASA et de la National Oceanic and Atmospheric Administration en février 2015.