Un satellite en a desservi un autre avec succès pour la première fois

Les véhicules spatiaux, une fois lancés, ne sont généralement pas amenés dans l’atelier pour l’entretien. La seule exception à cette règle a été le télescope spatial Hubble, et même alors, nous n’avons pu réparer et restaurer cet équipement spécifique qu’en raison des types de défaillances qu’il a subies. Maintenant, un satellite a réussi à remettre un autre satellite en ligne sans intervention humaine. À long terme, de telles avancées pourraient prolonger considérablement la durée de vie des satellites.

Le satellite Northrop-Grumman MEV-1 (Mission Extension Vehicle) a accosté avec Intelsat 901 et sert maintenant de moteur du satellite. L’Intelsat 901 a été lancé en 2001 et a fourni des services jusqu’à ce qu’il manque de carburant. Le satellite a été déplacé sur une orbite de cimetière en décembre 2019, pour un futur rendu avec le MEV-1.

Le Mission Extension Vehicle est un réservoir de carburant volant automatisé qui peut saisir un autre satellite à proximité et le tirer pour l’entretien. Le MEV-1 ne transfère pas réellement de carburant au satellite. Au lieu de cela, il utilise ses propres propulseurs et son propre approvisionnement en carburant pour replacer le satellite sur son orbite appropriée, lui permettant de reprendre le service. Les véhicules qui feraient le plein de vaisseaux spatiaux en se connectant directement à leurs conduites de carburant ont également été envisagés, mais permettre au MEV-1 de se connecter physiquement à la cible et d’utiliser sa propre poussée s’est avéré plus facile à concevoir que le processus délicat d’une connexion physique et en vol transfert de carburant.

Alors que le MEV-1 utilise son propre carburant et ses propulseurs pour ces manœuvres, un MEV est capable de desservir plusieurs satellites. Le contrat entre Northrop-Grumman et Intelsat prévoit la remise en service d’Intelsat 901 pendant cinq ans, après quoi il sera ramené sur une orbite de cimetière. À ce stade, MEV-1 se détachera et passera à d’autres clients.

C’est la première fois que nous réorbitons un satellite de cette manière, donc on ne sait pas combien de véhicules un engin comme le MEV-1 peut ramener à la vie, ni comment cela changerait la façon dont nous utilisons les satellites. Il semble probable, cependant, que le résultat final sera moins de lancements, des durées de vie de satellites plus longues et moins de déchets spatiaux encombrant nos orbites. S’il est moins coûteux de lancer un satellite + un pétrolier que de construire et de lancer deux satellites, le résultat à long terme sera une amélioration sur plusieurs fronts.

Si les satellites peuvent être conçus pour être réparés ou augmentés après le lancement, une nouvelle gamme d’options pourrait devenir disponible. Les satellites pourraient-ils être améliorés au fil du temps? Pourrions-nous améliorer l’imagerie satellite en intégrant un processeur ou un processeur AI amélioré, livré des années après le lancement original via «expansion sat» de CubeSat?

De tels concepts semblent un peu fous en ce moment. Mais depuis que Spoutnik a démontré les capacités incroyables d’un ballon de plage avec une antenne qui en sort, nous avons traité les satellites comme une ressource à un coup, sans possibilité d’extension ou d’amélioration après le lancement. Maintenant qu’il est possible de les ravitailler, nous verrons sans aucun doute des entreprises expérimenter d’autres mises à niveau.

