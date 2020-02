Un satellite russe modifie son orbite pour assombrir un satellite espion américain

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les États-Unis et la Russie utilisent depuis longtemps des satellites espions pour garder un œil sur le monde, mais qu’en est-il de garder un œil sur les satellites? Une paire de satellites est actuellement enfermée dans une danse bizarre alors qu’une sonde russe suit son homologue américain pour des raisons inconnues. La Russie jure que le satellite est totalement inoffensif, mais les experts ne l’achètent pas. Nous examinons peut-être le premier cas confirmé d’espionnage satellite sur satellite.

Contrairement à la plupart des éléments du spycraft, le grand public peut suivre les mouvements des satellites espions en orbite. Nous ne savons peut-être pas ce qu’ils font, mais il est possible de faire des inférences en fonction de la façon dont ils manœuvrent. La sonde Kosmos 2542 de la Russie fait en effet des manœuvres inhabituelles.

Avant les dernières semaines de janvier, Kosmos 2542 et un satellite américain appelé USA 245 se trouvaient sur des plans orbitaux similaires, mais ils ne se croisaient qu’une fois tous les 11 ou 12 jours. Au lieu de s’éloigner comme d’habitude, le Kosmos 2542 a exécuté une série de manœuvres qui l’ont synchronisé avec le satellite américain. Michael Thompson, étudiant diplômé de l’Université Purdue, a repéré les manœuvres et publié des détails sur Twitter. Selon Thompson, Kosmos 2542 a tiré ses propulseurs les 20, 21 et 22 janvier pour prendre position à seulement 186 milles des États-Unis 245.

L’histoire officielle de la Russie est que Kosmos 2542 est en orbite pour tester les technologies d’inspection par satellite. L’idée est qu’une sonde pourrait transporter un sous-satellite plus petit qu’elle déploie pour l’imagerie et l’inspection. Le Kosmos 2542 semble avoir un petit vaisseau spatial compagnon, mais les observateurs ne peuvent pas déterminer s’il a une fonction. Peu importe que ce sous-satellite fasse quoi que ce soit, l’explication de la Russie n’explique pas pourquoi le vaisseau spatial gaspillerait du carburant précieux pour suivre un autre satellite.

L’approche rapprochée la plus récente a eu lieu le 21 janvier, mais au lieu de s’éloigner comme d’habitude, Cosmos 2542 a effectué une série de manœuvres les 20, 21, 22 et 23 pour correspondre à la période des USA 245. pic.twitter.com / jSMsytae4X

– Michael Thompson (@M_R_Thomp) 30 janvier 2020

Les ingénieurs aérospatiaux pensent que la Russie pourrait suivre USA 245 afin de recueillir des données sur sa mission. En observant le satellite, le Kosmos 2542 pourrait être en mesure de déterminer les capacités de ses caméras. Avec une sonde radiofréquence, il pourrait même écouter les signaux faibles des USA 245, qui pourraient indiquer au Kremlin quand le satellite prend des photos et quel type de traitement de données il fait à bord.

Il n’existe aucune loi régissant des approches rapprochées comme celle-ci dans l’espace. Ainsi, les États-Unis n’ont aucun recours légal, ni aucun moyen de repousser l’intrus de l’espace. Certains pays ont testé des armes qui peuvent détruire des satellites, mais cela risque de créer une pluie de débris qui peuvent endommager d’autres vaisseaux spatiaux. Personne n’a été assez audacieux pour commencer à abattre les satellites d’un autre pays… pour l’instant.

