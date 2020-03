Un supercalculateur trouve 77 médicaments qui pourraient stopper la propagation des coronavirus – .

Le sommet du supercalculateur IBM ultra-puissant a identifié 77 composés qui pourraient aider à prévenir la propagation du nouveau coronavirus.

Ces composés pourraient être utilisés pour développer des traitements et des vaccins qui arrêteraient la propagation du virus et empêcheraient de nouvelles infections.

Avec des dizaines d’options possibles, chacun de ces médicaments devra être testé pour voir leur efficacité dans un scénario réel.

Les scientifiques ont fait appel à un supercalculateur pour lutter contre la propagation rapide du nouveau coronavirus. Des chercheurs du Oak Ridge National Laboratory viennent de publier les résultats d’un projet dans lequel ils ont chargé le gigantesque superordinateur IBM connu sous le nom de Summit de trouver les médicaments existants les plus efficaces qui pourraient combattre le COVID-19.

L’article, qui a été publié dans la revue ChemRxiv, se concentre sur la méthode utilisée par le virus pour se lier aux cellules. Comme d’autres virus, le nouveau coronavirus utilise une protéine de pointe pour injecter des cellules. En utilisant Summit avec un algorithme pour rechercher quels médicaments pourraient se lier à la protéine et empêcher le virus de faire son devoir, les chercheurs ont maintenant une liste de 77 médicaments prometteurs.

Commençant par plus de 8000 composés, l’incroyable puissance de Summit a considérablement réduit la durée de l’expérience, excluant la grande majorité des médicaments possibles avant de choisir 77 médicaments qu’il a classés en fonction de leur efficacité à stopper le virus dans le corps humain.

«Un sommet était nécessaire pour obtenir rapidement les résultats de simulation dont nous avions besoin. Cela nous a pris un jour ou deux alors qu’il aurait fallu des mois sur un ordinateur normal », a déclaré Jeremy Smith, co-auteur de la recherche, dans un communiqué.

“Nos résultats ne signifient pas que nous avons trouvé un remède ou un traitement pour le coronavirus. Nous espérons cependant que nos résultats de calcul éclaireront à la fois les études futures et fourniront un cadre que les expérimentateurs utiliseront pour approfondir ces composés. Ce n’est qu’alors que nous saurons si l’un d’eux présente les caractéristiques nécessaires pour atténuer ce virus. »

Ces composés prometteurs pourraient désormais jouer un rôle dans le développement de nouveaux traitements ou même d’un vaccin très efficace qui empêcherait le virus de prendre racine dans le corps d’une personne. À l’heure actuelle, notre meilleure défense contre le virus est l’éloignement social, mais un vaccin ou un traitement pour soulager les symptômes et raccourcir le temps de récupération contribuerait grandement à nous remettre sur la bonne voie pour un retour à la normale.

À l’avenir, les chercheurs prévoient de relancer l’expérience avec un nouveau modèle plus précis du pic de protéines que le virus utilise. Il est possible que le nouveau modèle change les médicaments les plus efficaces contre le virus et, espérons-le, raccourcisse la voie vers une option de traitement. Il faudra encore plusieurs mois avant de disposer d’un vaccin, mais les scientifiques travaillent d’arrache-pied sur ces solutions.

Source de l’image: MURTAJA LATEEF / EPA-EFE / Shutterstock

