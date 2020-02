Un tas de personnes atteintes de coronavirus viennent d’arriver aux États-Unis – .

Pour les voyageurs à bord du bateau de croisière Diamond Princess, qui a été amarré au Japon et est brièvement devenu un scénario de cauchemar pour les coronavirus pour ceux à bord, le retour à la maison était une priorité absolue. Ne voulant plus propager la maladie, les passagers ont été enfermés et testés progressivement avant de pouvoir être libérés en toute sécurité.

Malheureusement, certains des passagers qui ont été renvoyés aux États-Unis étaient effectivement infectés par le virus, malgré les tests antérieurs encore en suspens. Comme le rapporte CNN, plus d’une douzaine de personnes qui ont été rapatriées aux États-Unis sur des vols charters ont été testées positives pour le virus. Les tests auraient été effectués quelques jours avant leur évacuation.

Alors que les responsables de la santé dans le monde surveillent de très près la propagation du coronavirus COVID-19, des pays comme les États-Unis font de leur mieux pour que les personnes atteintes du virus soient arrêtées et mises en quarantaine avant d’être autorisées à mener leur vie normale. . Dans le cas des 14 personnes qui étaient passagers à bord du Diamond Princess et qui se trouvent maintenant aux États-Unis, cela signifie une période de verrouillage des bases militaires une fois arrivées dans le pays.

“Après avoir consulté les responsables du HHS, y compris des experts du bureau du HHS du sous-secrétaire à la préparation et à la réponse, le Département d’État a pris la décision d’autoriser les 14 individus, qui étaient isolés, séparés des autres passagers et restaient asymptomatiques, de rester dans l’avion pour achever le processus d’évacuation », ont indiqué les agences dans un communiqué.

Ceux qui avaient été testés positifs pour le virus ont été isolés des autres passagers pendant le vol de retour vers les États-Unis, et toute personne qui aurait pu avoir le moindre contact avec ces passagers est maintenue sous observation. Déplacer des personnes séropositives pour un virus contagieux d’un pays à l’autre est risqué, mais les autorités estiment qu’elles ont pu contenir toute propagation possible et que celles qui sont retournées aux États-Unis et restent en quarantaine ne pourront pas transmettre la maladie à d’autres.

