Un Tesla Model 3 avec une batterie de 100 kWh et le mode Ludicrous pourrait arriver

Il semble que Tesla envisage de publier une version du modèle 3 qui dépasse celles qui sont actuellement vendues sur le marché aujourd'hui. Si les codes laissés dans les récentes mises à jour logicielles de la société sont une indication, il semble qu'un modèle 3 de 100 kWh pourrait arriver, et il pourrait même être équipé du mode Ludicrous.

Pirate de longue date propriétaire et passionné de Tesla @greentheonly a récemment consulté Twitter pour partager un code qu'il a trouvé dans les mises à jour du constructeur de voitures électriques. Les références aux fonctionnalités futures et apparemment actuelles du modèle 3 sont présentes dans les codes de Tesla depuis un certain temps. Fait intéressant, certaines fonctionnalités liées au modèle 3 semblaient être mélangées à des éléments liés aux modèles S et X.

plutôt. Vous ne savez pas à quel point le TPMS va être important (après tout, vous êtes généralement censé les changer avec des changements de pneus, comment obtenez-vous des Tesla de remplacement dans votre magasin de pneus?) – vert (@greentheonly) 20 décembre 2019

Tesla a finalement supprimé ces codes liés aux modèles S et X au milieu de l'année, laissant derrière lui ce qui semblait être des références à des éléments et des capacités exclusivement réservés au modèle 3. C'est là que les choses sont devenues très intéressantes. Outre les références à de nouvelles configurations de roues inédites, des codes relatifs à une batterie de 100 kWh étaient également présents. De plus, les codes incluaient également des références à une option de mode ludique pour le modèle 3.

Il convient de noter que ces codes étaient présents dans les mises à jour de Tesla même après que le constructeur de voitures électriques a supprimé les références au Model S et au Model X il y a quelques mois. Cela inspire alors la spéculation qu'un bloc-batterie de 100 kWh et le mode Ludicrous étaient vraiment destinés au modèle 3.

Un autre ensemble intéressant concerne les types de configuration des performances.

Baseplus_awd est ce qui est supposé être le boost, mais regardez les autres options. Le mode Ludi a également survécu à la purge du grand modèle S, donc il doit y avoir une raison?

Tout est également modifiable à la volée. pic.twitter.com/1UXAtWzWJ4 – vert (@greentheonly) 20 décembre 2019

Pour être juste, Elon Musk a précédemment déclaré que le modèle 3 recevra une mise à niveau du mode ludique. Lorsque le Model 3 a été annoncé récemment, Musk a confirmé la disponibilité de la fonctionnalité pour la berline tout électrique. C'était en avril 2016, quelques semaines seulement après le dévoilement initial du modèle 3. Musk est depuis resté silencieux sur tout mode de lancement spécial pour le véhicule tout électrique.

Dans l'ensemble, il serait assez intéressant de voir jusqu'où Tesla pourrait pousser le modèle 3 si le véhicule reçoit une batterie massive de 100 kWh et une mise à niveau du mode Ludicrous. Avec une batterie aussi grande, le modèle 3 n'aurait probablement aucun problème à atteindre une plage de 400 miles par charge évaluée par l'EPA, même s'il est entièrement axé sur les performances. Avec le mode Ludicrous, le modèle 3 pourrait peut-être finir par avoir un temps de 0 à 60 mph inférieur à 3 secondes.

Associez tout cela au mode Track et Tesla finira très bien par créer un monstre de voiture tout électrique qui peut accélérer et surpasser les meilleures voitures ICE sur la piste. Le Roadster de nouvelle génération pourrait être un ultime choc pour les voitures à essence. Peut-être que le modèle 3 Performance (+) sera un mini-smackdown qui en a pour votre argent? On ne pouvait qu'espérer.