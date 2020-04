Un traitement contre les coronavirus qui change la donne pourrait bien avoir sauvé la vie d’un enfant – .

Des preuves plus anecdotiques montrent qu’une thérapie qui a été utilisée avec succès pendant la pandémie de grippe espagnole il y a plus de 100 ans fonctionne également sur les patients COVID-19.

Le plasma contenant des anticorps provenant de patients qui ont survécu à une nouvelle infection à coronavirus peut être utilisé pour traiter d’autres patients COVID-19 avec des infections actives.

Cependant, les résultats sont encore préliminaires et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer comment tirer le meilleur parti de ce type de thérapie.

Il n’existe pas de remède miracle pour le nouveau coronavirus et nous devrons attendre un certain temps pour qu’il arrive. Nous examinons deux types de traitements possibles qui pourraient arriver dans un avenir assez proche, ainsi qu’un troisième qui est disponible en ce moment. Le premier consiste en un médicament destiné à traiter d’autres maladies, mais qui peut être utilisé pour accélérer la récupération du COVID-19. Des médicaments comme l’hydroxychloroquine et le remdesivir correspondent à cette facture, ainsi que de nombreux autres qui sont en cours d’essais cliniques pour déterminer leur efficacité et leur innocuité. Les conclusions de ces essais seront bientôt disponibles. Ensuite, nous avons des vaccins qui empêcheront les infections à COVID-19, en supposant que quelques-uns des plus de 70 candidats sont retenus. Encore une fois, ils doivent être efficaces et sûrs, et ils ne seront pas largement disponibles pendant au moins 12 à 18 mois.

Le troisième traitement est une thérapie vieille de 100 ans qui peut fonctionner pour un large éventail de maladies infectieuses: les transfusions plasmatiques de patients guéris. Cette thérapie est là maintenant, elle fonctionne et elle sauve peut-être déjà des vies.

Le plasma est peut-être le moyen le plus sûr de traiter les patients atteints de coronavirus en ce moment, mais rien ne garantit qu’il fonctionnera toujours. Ensuite, il y a un énorme inconvénient: vous avez besoin de donneurs pour sauver d’autres personnes, et ces donneurs doivent être des appariements sanguins parfaits. Cela pourrait retarder le traitement de certains patients et ceux qui souffrent de conditions graves pourraient ne pas avoir le temps d’attendre.

Mais le plasma s’est révélé très prometteur et, comparé à d’autres médicaments actuellement testés, il n’y a pas d’effets secondaires risqués. Plus tôt cette semaine, nous vous avons parlé de deux cas graves de COVID-19 qui ont connu une amélioration considérable après avoir reçu du plasma riche en anticorps de personnes qui ont battu la maladie. Ces anticorps ont pu améliorer la réponse du système immunitaire et aider à éliminer le virus de ces patients. Maintenant, il semble que la même chose se soit produite avec un patient pédiatrique en Pennsylvanie, selon NBC10. Contrairement aux autres cas signalés, il n’y a pas beaucoup de détails connus sur ce jeune patient.

Nous n’avons aucune idée de son âge ou de la gravité de l’affaire COVID-19. De plus, les médecins de l’Hôpital pour enfants de Philadelphie (CHOP) ont déclaré que le traitement était encore expérimental, et ils ne peuvent pas dire de manière concluante que la transfusion de plasma est la principale raison pour laquelle l’enfant s’est rétabli.

“C’était assez remarquable quand nous avions un patient que nous voulions soigner que tout le monde se mobilisait et faisait tout le processus très rapidement”, a déclaré le Dr David Teachey à NBC10. “Il nous a fallu du début à la fin du moment où nous avons dit que nous voulions l’utiliser pour qu’il soit réellement dans le patient environ 40 heures”, a ajouté le médecin. Trouver le bon donneur peut prendre un certain temps, mais ce cas permet de prouver que la plasmathérapie est un traitement réalisable qui mérite plus d’investissement.

“Il s’agit d’une thérapie expérimentale, et vous devez vraiment traiter de nombreuses personnes avec elle d’une manière bien conçue pour savoir si c’est réellement un avantage”, a déclaré le Dr Teachey. “Nous sommes prudemment optimistes que cela va aider les gens.”

Quiconque a récupéré de COVID-19 peut essayer d’aider en s’inscrivant pour donner du plasma dans les hôpitaux locaux qui pourraient exécuter des programmes similaires.

