Un trio de voyageurs spatiaux en quarantaine se rend à la Station spatiale internationale – .

Trois nouveaux habitants de la Station spatiale internationale ont décollé dans un lancement tôt le matin sur une fusée russe Soyouz aujourd’hui.

Le trio de nouveaux membres d’équipage comprend un astronaute de la NASA et deux cosmonautes russes.

Des précautions supplémentaires ont été prises avant le lancement pour s’assurer que l’équipage n’avait aucun contact avec quiconque pourrait être porteur du nouveau coronavirus.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

La pandémie de coronavirus pourrait causer toutes sortes de retards dans à peu près toutes les industries, mais le Roscosmos russe ne laisse pas une crise sanitaire mondiale l’empêcher d’envoyer des humains dans l’espace. Tôt jeudi matin, un trio de voyageurs spatiaux a conduit un vaisseau spatial russe Soyouz vers le ciel en direction de leur destination à la Station spatiale internationale.

La mission comprenait l’astronaute de la NASA Chris Cassidy ainsi qu’une paire de cosmonautes russes, Anatoli Ivanishin et Ivan Vagner, tous deux de Roscosmos. Le trio remplacera trois membres de l’expédition actuelle de l’ISS qui devraient quitter la station spatiale dans un peu plus d’une semaine.

Vous vous demandez peut-être si c’est une bonne idée d’envoyer des gens de la Terre à la Station spatiale internationale à un moment où une pandémie mondiale balaie la planète. C’est une bonne question car avant l’arrivée de ces trois voyageurs, l’ISS était manifestement indemne du virus. Avec certains patients COVID-19 apparaissant initialement asymptomatiques, quel genre de risque les nouveaux arrivants représentent-ils pour la station spatiale et la mission en général?

La NASA et Roscomos ont pris des mesures importantes pour s’assurer que les nouveaux habitants de l’ISS sont en effet exempts du nouveau coronavirus. Le trio a eu un contact extrêmement limité avec quiconque pendant une longue période de temps avant le lancement. Même une famille proche a été tenue à l’écart, et les scientifiques ont été isolés à un degré qui n’est pas typique.

«Nous avons pris des mesures supplémentaires pour nous assurer que l’équipage arrive à la station spatiale en bonne santé. Nous n’avions pas d’invités, nous n’avons donc pas reçu de membres de la famille ou d’amis. Nous sommes complètement isolés à ce stade final », a déclaré Ivanishin aux journalistes lors d’une conférence de presse.

Les symptômes du coronavirus peuvent mettre des semaines à apparaître s’ils apparaissent. Certains patients ont été testés positifs pour COVID-19 sans avoir signalé aucun des symptômes typiques, ce qui rend difficile de savoir qui est porteur du virus et qui ne l’est pas. Dans cette optique, veiller à ce que les astronautes et cosmonautes participant à cette mission soient en bonne santé et exempts de virus était une préoccupation majeure pour toutes les personnes impliquées.

Les astronautes de la NASA à bord d’un vaisseau spatial russe deviendront bientôt une chose du passé. Autrement dit, si SpaceX a quelque chose à dire à ce sujet. Le Crew Dragon de la société devrait effectuer son premier lancement en équipage en mai, et après cela, la NASA commencera à lancer ses astronautes depuis le sol américain plutôt que de payer pour des sièges à bord de vaisseaux spatiaux russes.

Source de l’image: NASA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.