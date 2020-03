Un trou noir “roté” a dévasté un amas de galaxies lointaines – .

Un trou noir a creusé un trou à travers l’amas de la galaxie Ophiuchus, qui est situé à quelque 390 millions de kilomètres de la Terre.

Les astronomes pensent que l’explosion est la plus importante jamais observée, dépassant le précédent recordman d’un facteur de cinq.

Cette découverte fait l’objet d’un article publié dans l’Astrophysical Journal.

Le trou noir qui, selon les scientifiques, se trouve au centre de la galaxie de la Voie lactée ne nous cause pas beaucoup de problèmes ici sur Terre. Comme l’a récemment découvert l’observatoire de rayons X Chandra de la NASA, il n’en va pas de même pour le lointain amas de galaxies Ophiuchus, une galaxie massive qui abrite un trou noir très puissant.

L’amas, situé à environ 390 millions d’années-lumière de la Terre, a été dévasté lorsque son trou noir costaud a provoqué une explosion colossale. L’explosion était si puissante qu’elle a fait sauter un trou directement à travers l’amas, détruisant d’innombrables étoiles et, vraisemblablement, des planètes, des lunes et d’autres objets dans le processus.

Le trou noir que les astronomes croient être le coupable a jeté des jets dévastateurs si puissants qu’il a tout emporté sur son passage. L’explosion, qui, selon les scientifiques, est la plus grande jamais repérée dans l’espace, était si énorme qu’il pourrait être difficile de vous envelopper la tête. Pour vous donner une certaine perspective, la cavité que l’explosion a creusée dans l’amas est si énorme qu’elle pourrait contenir 15 galaxies de la taille de la Voie lactée côte à côte. Oui, c’est gigantesque.

L’énorme distance entre la Terre et l’amas de galaxies rend difficile pour les scientifiques d’avoir une image claire de ce à quoi il ressemble maintenant, mais en combinant les données de l’Observatoire de rayons X de Chandra, du XMM-Newton de l’Agence spatiale européenne, le Giant Metrewave Télescope et le Murchison Widefield Array, ils ont pu déterminer comment les choses se sont déroulées.

“Un aspect intéressant des observations d’Ophiuchus est que le gaz le plus dense et le plus frais observé dans les rayons X est situé à environ 6 500 années-lumière au nord de la galaxie centrale”, expliquent les chercheurs. «Si ce gaz s’était éloigné de la galaxie, il aurait privé le trou noir de carburant pour sa croissance, éteignant les jets. Ce déplacement de gaz est probablement provoqué par le «ballottement» du gaz autour du milieu de la grappe, comme le ballottement du vin dans un verre. Habituellement, la fusion de deux amas de galaxies déclenche un tel ballottement, mais ici, cela aurait pu être déclenché par l’éruption. »

Il est à la fois intéressant et effrayant de considérer le sort des étoiles et des planètes sur le chemin des jets tout-puissants produits par le trou noir. Si quelque chose vivait là-bas, c’est depuis longtemps disparu, et de notre point de vue lointain, il est impossible de savoir exactement combien d’étoiles et de mondes ont été anéantis par cet événement unique. Croisons les doigts pour que notre propre trou noir n’ait pas une personnalité aussi épicée.

