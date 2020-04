Un vaccin centenaire pourrait combattre le coronavirus – .

Un vaccin contre le coronavirus pourrait être prêt pour le public dans environ 18 mois, et même alors, il pourrait être disponible uniquement pour des catégories spécifiques de personnes qui pourraient en bénéficier au départ.

Les médecins testent également un vaccin vieux de 100 ans qui est utilisé pour immuniser contre la tuberculose, entre autres.

Les scientifiques pensent que le vaccin BCG pourrait relancer le système immunitaire et le préparer à combattre les agents pathogènes comme le nouveau coronavirus.

Des dizaines de vaccins COVID-19 sont déjà en préparation, dont au moins deux ont été testés sur l’homme. La vaccination est le seul remède qui a une chance d’éradiquer le nouveau coronavirus. Nous savons déjà que les survivants sont immunisés contre le virus, mais nous n’avons aucune idée de la durée de cette immunité. Nous savons également que le SRAS-CoV-2 ne mute pas aussi vite que la grippe, donc un vaccin rapide pourrait avoir un effet prolongé. S’il ne reste plus personne pour propager la maladie, le virus meurt chez l’homme dès que le dernier patient est guéri.

Les chercheurs n’étudient pas seulement de nouveaux vaccins spécialement conçus pour renforcer l’immunité contre le virus. C’est le genre de tâche laborieuse qui peut prendre jusqu’à 18 mois pour produire des résultats. Et, même encore, il pourrait s’écouler encore plus de temps avant que la population en général n’y ait accès. Les chercheurs étudient donc également les traitements existants, y compris un vaccin vieux de 100 ans qui pourrait relancer le système immunitaire et augmenter sa capacité à lutter contre de nouvelles infections, y compris le SRAS-CoV-2.

Certains d’entre vous connaissent peut-être déjà le BGC, abréviation de bacille Calmette-Guérin, qui est censé fournir une défense contre la tuberculose. N’obtient pas ce vaccin car la tuberculose n’est plus aussi répandue qu’avant, en particulier dans les pays développés. Le vaccin n’est pas seulement utilisé contre la tuberculose, car il est également devenu une immunothérapie conventionnelle pour le cancer de la vessie à un stade précoce. Et c’est grâce à ses effets sur l’immunité que les chercheurs l’envisagent comme une thérapie potentielle pour COVID-19.

L’idée est qu’un coup de pouce immunitaire pourrait augmenter les défenses de l’organisme contre les agents pathogènes comme le nouveau virus SARS-CoV-2, et potentiellement vaincre l’infection plus rapidement.

Le gouvernement australien, en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a lancé un essai de six mois à Melbourne au Murdoch Children’s Research Institute. Quelque 4.000 travailleurs de la santé sont inclus dans l’étude lancée lundi, a rapporté Bloomberg. Ils seront divisés en deux groupes, l’un vacciné contre la grippe et la tuberculose et l’autre juste contre la grippe.

Les chercheurs sont obligés d’utiliser le vaccin contre la grippe au lieu du placebo parce que le vaccin BCG laisse une réaction cutanée, ce qui indiquerait à quel groupe vous appartenez. Tous les participants seront testés au début et à la fin de l’essai pour déterminer s’ils ont été infectés ou non par le SRAS-CoV-2. Les participants enregistreront ensuite tous les symptômes au cours des six mois.

Il est tout d’abord judicieux de vacciner les professionnels de la santé, car ils seront les premiers à traiter les cas de COVID-19 dans les prochains mois. Si le vaccin contre la tuberculose fonctionne contre COVID-19, il pourrait être déployé dans d’autres endroits plus rapidement qu’un nouveau vaccin qui doit encore passer par le processus réglementaire. Il convient de noter que l’Australie n’est pas le seul pays à étudier ce remède potentiel au COVID-19. Des recherches similaires sont en cours aux Pays-Bas, ainsi qu’à Boston.

Le fait qu’un médicament vieux de 100 ans puisse agir contre ce nouveau fléau mortel ne va pas sans une pincée d’ironie. Alors que quelque 130 millions de nouveau-nés sont vaccinés chaque année avec le BCG, les anti-vaxxers sont évidemment contre. Il sera intéressant de voir comment les opinions changeront si le vaccin antituberculeux accélère la récupération du COVID-19 ou prévient complètement l’infection.

