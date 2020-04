Un vaccin contre le coronavirus pourrait être prêt cet automne, selon des scientifiques britanniques – .

Une équipe de scientifiques britanniques pense qu’elle peut avoir un vaccin contre le coronavirus COVID-19 prêt pour cet automne – dès septembre, selon le chercheur principal de l’équipe.

Cette nouvelle survient alors que le nombre de morts dans le monde du coronavirus a dépassé les 100 000, et le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a été testé positif pour le coronavirus, a récemment été transféré en soins intensifs.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Le bilan mondial du coronavirus COVID-19 a atteint une autre étape sinistre, dépassant les 100000 décès dus au virus, tandis que le monde attend de voir les premiers résultats tangibles des équipes de plusieurs pays qui se pressent pour préparer un vaccin.

À cette fin, les scientifiques britanniques ont redonné espoir au cours du week-end qu’un produit fini arrivera bientôt, et peut-être beaucoup plus tôt que ne l’avaient prédit les experts les plus optimistes. Sarah Gilbert, professeur de vaccinologie à l’Université d’Oxford, a déclaré au Times de Londres que l’équipe de scientifiques qu’elle dirige – l’une des dizaines de personnes dans le monde essayant de développer un vaccin – pourrait en avoir un prêt dès septembre. Et que, au moins à ce stade, elle est “à 80% confiante” que ce sera un vaccin réussi.

Le gouvernement britannique, pour sa part, surveille cela de près et a déjà clairement indiqué qu’il fournirait à l’avance des fonds pour des millions de doses si ce traitement semblait fonctionner. De cette façon, le vaccin serait disponible pour des millions de personnes dès qu’il serait prêt. Et cela est également important, car la fabrication à grande échelle des doses de vaccins peut prendre des mois, raison pour laquelle des travaux importants sont nécessaires.

“C’est à peu près possible si tout se passe parfaitement”, a déclaré Gilbert au journal, ajoutant que les essais sur l’homme commenceraient dans deux semaines. «Nous devons y aller. Personne ne peut donner aucune garantie, personne ne peut promettre que cela fonctionnera et personne ne peut vous donner une date précise, mais nous devons faire tout ce que nous pouvons aussi vite que possible. »

Un vaccin aussi rapide serait une bonne nouvelle, en particulier en Grande-Bretagne, qui est sur le point de commencer sa quatrième semaine sous contrôle. À ce jour, près de 10 000 personnes sont mortes au Royaume-Uni à cause du coronavirus, et le principal conseiller scientifique du pays, Patrick Vallance, a averti que le nombre de décès allait continuer à augmenter pendant au moins quelques semaines de plus.

“Nous allons devoir faire des études dans différents pays car la quantité de transmission de virus est affectée par les blocages”, a déclaré Gilbert. «Le verrouillage total rend la tâche plus difficile. Mais nous ne voulons pas non plus l’immunité collective. Nous voulons qu’ils soient sensibles et exposés aux essais uniquement pour tester leur efficacité. C’est une question de timing, il n’est pas facile de prédire quels continents ou pays seront les meilleurs endroits pour tester. “

Source de l’image: Jonathan Hordle / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.