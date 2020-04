Un vaccin contre les coronavirus prometteur pourrait être prêt d’ici septembre – .

Un vaccin contre le coronavirus développé par des scientifiques de l’Université d’Oxford est entré dans la phase I des essais cliniques la semaine dernière et pourrait être prêt à être déployé d’ici septembre.

Six singes rhésus qui ont été inoculés avec le vaccin et exposés à de grandes quantités du nouveau coronavirus étaient encore en bonne santé 28 jours plus tard.

5 000 participants supplémentaires se joindront aux essais cliniques sur les vaccins en mai.

Il y a une question dans l’esprit de chacun depuis que la nouvelle épidémie de coronavirus en Chine est devenue une pandémie mondiale: combien de temps cela va-t-il durer? Personne ne connaît la réponse à cette question, mais selon toute vraisemblance, la vie ne reviendra pas à la normale tant qu’un vaccin n’aura pas été développé, testé et produit à grande échelle. Les projections initiales indiquaient que 12 à 18 mois seraient le meilleur scénario pour le développement et le déploiement d’un vaccin contre les coronavirus, mais l’Institut Edward Jenner pour la recherche sur les vaccins à l’Université d’Oxford essaie d’accélérer ce calendrier.

Le New York Times rapporte que le Jenner Institute avait une longueur d’avance sur d’autres laboratoires car il avait prouvé dans des essais précédents que les inoculations utilisant son vaccin («dont une l’année dernière contre un coronavirus antérieur») étaient inoffensives pour l’homme. Cela a donné au groupe d’Oxford la possibilité de planifier des tests de son vaccin avec plus de 6 000 personnes d’ici la fin mai, où d’autres laboratoires sont limités à des centaines de participants aux tests en raison de problèmes de sécurité.

S’ils reçoivent une approbation d’urgence des autorités de réglementation, les scientifiques d’Oxford affirment que «les premiers millions de doses de leur vaccin pourraient être disponibles d’ici septembre» s’ils trouvent que le vaccin est efficace. Dans un rapport sur le vaccin du Times, la professeure d’Oxford, Sarah Gilbert, a déclaré qu’elle était “à 80% confiante” qu’il serait efficace.

Et il existe déjà des preuves suggérant que cela pourrait être le cas, grâce à un test effectué au Rocky Mountain Laboratory du National Institutes of Health au Montana le mois dernier. Le Times rapporte que six singes rhésus ont été inoculés avec des doses uniques du vaccin avant d’être exposés à de fortes quantités de virus. 28 jours plus tard, les six singes étaient toujours en bonne santé, selon Vincent Munster, le chercheur qui a effectué le test.

“Le macaque rhésus est à peu près la chose la plus proche que nous avons aux humains”, a déclaré le Dr Munster. Il prévoit de partager les résultats avec d’autres scientifiques la semaine prochaine avant de les soumettre à une revue à comité de lecture.

Le rapport du Times explique en détail le fonctionnement du nouveau vaccin contre les coronavirus d’Oxford:

L’effort de l’Institut contre le coronavirus utilise une technologie qui vise à modifier le code génétique d’un virus familier. Un vaccin classique utilise une version affaiblie d’un virus pour déclencher une réponse immunitaire. Mais dans la technologie que l’institut utilise, un virus différent est d’abord modifié pour neutraliser ses effets, puis pour le faire imiter un virus ciblé – dans ce cas, le virus qui cause Covid-19. Injecté dans la circulation sanguine, l’imposteur inoffensif peut inciter le système immunitaire à combattre et à tuer la maladie ciblée, offrant ainsi une protection.

La semaine dernière, le vaccin est entré dans un essai clinique de phase I avec 1 100 participants. Le mois prochain, les essais de phase II et de phase III commenceront, ce qui ajoutera 5 000 participants supplémentaires. Si les scientifiques voient les résultats qu’ils espèrent, ils disent qu’ils «feront une fête et le diront au monde» et vaccineront ceux qui ont reçu un placebo.

