Une application de téléphone déverrouille une voiture de location, puis un conducteur de Strands à California Boondocks

C’était la tempête parfaite: un journaliste spécialisé dans la technologie loue un hybride Toyota en covoiturage partagé et déverrouillé par le smartphone du locataire et un modem embarqué. Loué en Californie, rien de moins, ce qui est le point zéro pour la technologie. Le journaliste et son partenaire se rendent ensuite dans une région côtière isolée, mais toujours en Californie, marchez jusqu’à la plage, revenez et l’application ne déverrouillera pas la voiture. Un journaliste appelle la société de partage de voitures Gig Car Share sur son téléphone portable, la société de partage de voitures dit qu’il n’y a pas assez de service cellulaire pour déverrouiller ou réinitialiser / resynchroniser la voiture

La résolution consistait à envoyer une dépanneuse physique pour transporter la Toyota à portée de cellule qui fonctionnait pour la Toyota et la société. Sauf qu’il est apparemment aussi plus difficile de resynchroniser la voiture lorsqu’elle se trouve à plus de 80 kilomètres de la maison, et il y a un plafond sur le nombre de fois que la voiture doit être resynchronisée ou réinitialisée en une seule journée.

Et vous êtes surpris qu’il y ait eu des problèmes avec une application de décompte des votes sur smartphone dans l’Iowa?

passer le temps à lire cet article sur les chèvres dans le journal local pic.twitter.com/IppBPh9RU0

– Kari Paul (@kari_paul) 17 février 2020

Tous ceux qui ont été abattus par une technologie folle peuvent aller sur Twitter ou Facebook et sonner. Kari Paul a l’avantage supplémentaire d’être un journaliste de la côte ouest pour The Guardian, et quelle publication britannique n’aimerait pas une histoire juteuse sur la façon dont les choses sont gâchées dans leurs anciennes colonies sous le règne de l’empereur Trump, comme ils pourraient le voir . Lisez son histoire en entier ici dans The Guardian en ligne et notez le pot de conseils en bas.

Fondamentalement, tout ce qui pouvait mal tourner, l’a fait. Des mesures de sauvegarde pour empêcher la fuite de la voiture l’empêchaient également de se redresser. Et le logiciel de partage de voiture n’a pas pris en compte les chances très réelles que les Californiens conduisent la voiture dans des zones pittoresques de l’État où le service cellulaire reste irrégulier, même le long de la populaire Highway 1.

six heures, deux dépanneuses et 20 appels au service client plus tard apparemment, c’était un problème de logiciel et la voiture devait être redémarrée avant de pouvoir l’utiliser @internetofshit pic.twitter.com/LZBZQwRJk8

– Kari Paul (@kari_paul) 17 février 2020

Dans son histoire, Paul note ces problèmes:

Le logiciel qui fonctionne si bien à San Francisco-Oakland ne fonctionne pas si bien dans quelques heures. Nonobstant, il s’agit de l’état le plus peuplé des États-Unis et du plus grand nombre de téléphones portables. Pour offrir aux clients la «meilleure expérience» (mots de Gig), les voitures sont resynchronisées automatiquement toutes les 24 heures. Ne resynchronisez pas la voiture et Gig ne peut pas vous aider, même si le problème était que la voiture a pu se rendre dans une zone avec peu ou pas de service cellulaire, car il n’y a pas de clé logicielle de sortie de prison qui vous permet «… la voiture ne peut pas être resynchronisée facilement si elle se trouve à plus de 80 km en dehors de la« HomeZone », hors de portée cellulaire ou si le véhicule se déplace», écrit Paul. En d’autres termes: gotcha. Un ingénieur qui ne voulait pas être nommé lui a dit: “Cela fonctionne très bien si vous avez une connexion cellulaire fiable.” Il y a la folie que Paul pourrait appeler un téléphone portable pour obtenir de l’aide tout en se tenant à côté de sa Prius. , mais la société de covoiturage n’a pas pu envoyer un code de réinitialisation ou tout autre paquet qui transformerait la Prius en un véhicule pouvant conduire. Enfin, Gig a fait remorquer la voiture vers son Airbnb, qui avait une connexion Wi-Fi, mais «notre wifi était inutile de redémarrer le véhicule, qui devait être synchronisé via le réseau cellulaire. »

En fin de compte, Paul écrit: “cinq heures, deux dépanneuses et plus de 20 appels téléphoniques à la ligne de service client de Gig plus tard, nous avons fait redémarrer la voiture.”

Lors d’un dernier appel à un représentant Gig, Paul dit qu’elle a reçu cette suggestion: «Puis-je vous donner un autre conseil? Sortez de là – maintenant. »

Post-scriptum 1: Ensuite, Gig a dit à Paul qu’elle aurait pu commander une carte RFID pour démarrer la voiture. Faites-le simplement deux semaines avant de faire ce week-end spontané.

Post-scriptum 2: Paul écrit: «Un porte-parole de AAA, qui est la société mère de Gig, s’est excusé par e-mail pour l’expérience [and said], «Nous nous engageons à améliorer notre service et notre service client, et nous évaluerons cette situation à des fins d’apprentissage.» »

