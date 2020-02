Une autre entreprise prétend avoir un vaccin contre le coronavirus en préparation – .

Il y a quelques jours à peine, une entreprise américaine a annoncé qu’elle avait développé un vaccin candidat contre le coronavirus et qu’elle s’approchait rapidement de la phase de test humain. Cette société, Moderna, a déclaré qu’elle avait déjà fourni au gouvernement américain des échantillons du vaccin pour une évaluation plus approfondie et qu’elle pourrait bientôt passer aux tests sur l’homme avec des résultats d’ici juillet.

Maintenant, alors que le monde entier se démène pour trouver des solutions pour arrêter la propagation du virus, une autre société jette son chapeau dans le cercle des vaccins. Novavax, une petite société de biotechnologie basée dans le Maryland, dit qu’elle fait des progrès significatifs sur sa propre version d’un vaccin COVID-19 et prévoit de commencer les tests sur l’homme d’ici quelques mois.

Le coronavirus COVID-19 n’est pas aussi mortel que certaines autres épidémies de virus que nous avons vues ces dernières années, mais il comporte ses propres défis uniques pour les responsables de la santé. Le virus peut sauter d’une personne à l’autre même en l’absence de symptômes, ce qui lui permet de voler sous le radar pendant des jours, voire des semaines, chez des individus infectés. Dans cet esprit, les vaccins sonnent comme une grande défense contre la propagation, et il y en a plusieurs dans les travaux.

“Notre expérience antérieure de travail avec d’autres coronavirus, y compris le MERS et le SRAS, nous a permis de nous mobiliser rapidement contre COVID-19 et de mener à bien les étapes préliminaires essentielles pour concevoir des candidats vaccins viables”, a déclaré Stanley C. Erck, PDG de Novavax, dans un communiqué. déclaration.

«Maintenant que la protéine a été exprimée de manière stable dans notre système de baculovirus, nous visons à identifier le candidat optimal et à augmenter la production d’un vaccin suffisant pour les essais cliniques préliminaires. Nous sommes désormais bien placés pour faire passer le vaccin candidat COVID-19 aux tests cliniques de phase I en mai ou juin. »

Cela semble être à peu près le même calendrier que Moderna avec son propre vaccin contre le coronavirus, et le développement de ces deux médicaments a été assez rapide. Avec la propagation tout aussi rapide du COVID-19 en Chine et ailleurs sur la planète, plus un vaccin viable est identifié rapidement, mieux c’est.

Cependant, le temps exact qui peut s’écouler entre le moment où un vaccin est autorisé pour la distribution et la production de ce vaccin est une supposition. Il est possible, voire probable, qu’un vaccin contre le virus ne soit pas disponible avant bien plus tard en 2020 ou peut-être même au début de 2021.

Source de l’image: Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

