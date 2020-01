Une collision potentielle par satellite montre la nécessité d’une élimination active des débris

WASHINGTON – Des engins spatiaux disparus vieux de deux décennies sont en danger de collision le 29 janvier, selon un événement, les experts démontrent davantage la nécessité de nettoyer l’orbite terrestre basse.

LeoLabs, une société californienne qui exploite un réseau de radars au sol qui suivent les objets en orbite, a annoncé le 27 janvier qu’elle avait identifié une conjonction potentielle, ou une approche rapprochée, entre le satellite astronomique infrarouge (IRAS) et l’expérience de stabilisation du gradient de gravité (GGSE) 4 satellites en LEO. La société a déclaré qu’il y avait environ une chance sur 100 que les deux satellites se heurtent à 18 h 39. L’est du 29 janvier à une altitude d’environ 900 kilomètres, presque directement au-dessus de la ville de Pittsburgh.

Les LeoLabs, dans une mise à jour du 28 janvier, ont révisé à la baisse la probabilité d’une collision à environ 1 sur 1000, estimant que les deux engins spatiaux passeront entre 13 et 87 mètres l’un de l’autre. D’autres sources ont estimé des probabilités similaires de collision entre les deux objets en utilisant d’autres données, telles que celles du catalogue tenu par l’US Air Force.

Ni l’IRAS, lancé en 1983, ni le GGSE-4, lancé en 1967, ne sont aujourd’hui opérationnels et ont la capacité de manœuvrer. Bien que les approches rapprochées entre les débris ne soient pas rares, les circonstances de cet événement le rendent inhabituel et, pour certains experts en débris orbitaux, inquiétant.

“C’est un peu inhabituel”, a déclaré Dan Oltrogge, directeur du Center for Space Standards and Innovation à Analytical Graphics, Inc., dans une interview le 28 janvier. Les deux vaisseaux spatiaux sont sur des orbites «contrarotatives», ce qui signifie qu’une collision serait effectivement frontale, à une vitesse relative estimée à 14,9 kilomètres par seconde. Cela maximiserait l’énergie de toute collision.

De plus, l’IRAS est un grand satellite, avec une masse de plus de 1 000 kilogrammes. Le GGSE-4 – également connu sous le nom de POPPY-5B, un satellite d’intelligence des signaux – est beaucoup plus petit, à 85 kilogrammes. Cependant, il possède une flèche de 18 mètres de long qui sera perpendiculaire à la direction du mouvement. “Dans ce cas, cela tend à maximiser le potentiel de collision”, a déclaré Oltrogge.

Il peut ne pas être clair pendant des heures après l’approche la plus proche si les deux satellites ont évité une collision, selon les moyens disponibles pour les suivre. Même s’ils manquent, cependant, il a déclaré que la conjonction devrait servir de rappel des dangers que posent d’autres gros objets, satellites et étages supérieurs, en orbite terrestre, et de la nécessité de les supprimer.

“Même si ceux-ci ne frappent pas, il y en aura d’autres qui le feront”, a-t-il déclaré. «Je pense que cela peut servir de signal de réveil pour que nous envisagions non seulement d’éviter les collisions avec des satellites actifs, mais aussi de remédier, de trouver comment éliminer les débris en orbite.»

Un document que Oltrogge et d’autres ont présenté au Congrès international d’astronautique en octobre 2019 a discuté des risques de telles collisions. Ils ont modélisé la collision de deux étages supérieurs en orbite à 981 kilomètres, concluant que cela pourrait créer entre 3 375 et 12 860 objets d’au moins 5 à 10 centimètres de taille, ainsi que plus de 200 000 objets de débris supplémentaires d’au moins 1 centimètre de diamètre surnommés «létaux non empilables »Car ils sont suffisamment grands pour endommager ou détruire un satellite mais trop petits pour être suivis.

Un autre co-auteur de ce document était Darren McKnight de Centauri, qui a fait des arguments similaires dans une présentation à la conférence Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies en septembre. Il a noté qu’en mai, deux corps de roquettes faisant partie d’un “groupe” de ces objets à une altitude de 850 kilomètres sont passés à 87 mètres l’un de l’autre. «Ce sont de gros autobus scolaires jaunes sans chauffeur», a-t-il déclaré. «S’ils entraient en collision, cela aurait doublé la population du catalogue en un seul événement.»

“J’espère que nous pourrons prendre cela, ainsi que d’autres événements de conjonction et des approches rapprochées, pour essayer d’avoir un autre regard sur l’élimination active des débris et d’autres techniques de remédiation”, a déclaré Oltrogge à propos de cette conjonction potentielle. “Mais le temps nous le dira.”