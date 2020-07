Une énorme boule de feu est apparue sur Tokyo, et nous avons la vidéo

Une roche spatiale est entrée dans l’atmosphère de la Terre au-dessus de Tokyo, produisant un flash brillant et un boom sonore puissant.

L’incident a été capturé sur vidéo, montrant la boule de feu s’allumant puis s’éteignant.

Aucun dégât n’a été signalé mais le boom sonore a été entendu sur de grandes distances.

Le week-end dernier a donné à ceux d’entre nous aux États-Unis de nombreuses raisons de regarder le ciel, avec tous les feux d’artifice totalement légaux, les gens soufflaient dans les arrière-cours et ainsi de suite. Les habitants de Tokyo ont eu droit à un spectacle aérien qui leur était propre quelques jours plus tôt quand un gros rocher spatial est venu en vitesse dans l’atmosphère terrestre au-dessus du Japon et a explosé au cours du processus.

Annonces :

La boule de feu, qui est censée être un morceau de débris spatiaux qui s’est tout simplement rapproché un peu trop de notre planète, est apparue vers 2 h 30, heure locale. Son arrivée tôt le matin signifiait que beaucoup de gens étaient déjà prêts pour la nuit au moment de son arrivée, mais son flash lumineux a rencontré un boom sonore tout aussi puissant qui a sûrement réveillé certains d’entre eux.

Tel que rapporté par Japan Times, le grand bruit que la roche spatiale a produit était suffisant pour que les résidents remarquent quelque chose de mal. Certains résidents de l’appartement auraient pensé que le boom provenait de l’unité au-dessus d’eux, tandis que d’autres, bien que le bruit sourd provenait de l’intérieur de leur propre maison. Aucun dommage grave n’a été signalé, ce qui est évidemment une bonne nouvelle.

Incroyablement, malgré l’événement brillant et tôt le matin, quelqu’un a réussi à enregistrer une vidéo absolument magnifique de l’apparence de la boule de feu et de sa disparition éventuelle. Le clip, qui ne dure que 13 secondes, ne comprend malheureusement pas le son de la flèche sonore qui est arrivée peu de temps après que la boule de feu s’est éteinte, mais c’est toujours un excellent aperçu de l’objet annihilé par le frottement produit alors qu’il se précipitait dans L’atmosphère terrestre.

La description de la vidéo, qui est écrite en japonais, se traduit comme suit:

Une boule de feu plus brillante que la pleine lune (un météore particulièrement brillant) a coulé d’ouest en est sur Tokyo. Quelques minutes plus tard, j’ai entendu un boom rugissant qui pouvait être entendu à l’intérieur, qui pourrait être lié à la boule de feu. La vidéo est lue à la vitesse réelle. Elle a été prise depuis le balcon. Je suis surpris que le météore crée un halo.

Ce fort boom était définitivement lié au météore, et il n’est pas rare que les observations de météores soient accompagnées de booms sonores. En fait, certains des météores plus grands et plus impressionnants qui sont tombés au-dessus des zones peuplées ont même causé des dommages en raison de l’énergie libérée par les explosions.

En 2013, un boom particulièrement puissant a été produit lorsque la roche spatiale maintenant connue sous le nom de météore de Tcheliabinsk est entrée dans l’atmosphère terrestre au-dessus de la Russie. Il a explosé avec l’énergie de jusqu’à 500 kilotonnes de TNT, envoyant une onde de choc les fenêtres brisées et testé l’intégrité structurelle de nombreux bâtiments ci-dessous.

