Une épidémie de coronavirus entraîne le verrouillage de 11 millions de personnes en Chine – .

Le nouveau virus qui a fait son apparition à Wuhan, en Chine, il y a quelques semaines, s’est propagé à plus de 500 personnes, a fait plus d’une douzaine de morts et est même désormais confirmé être arrivé aux États-Unis. C’est un peu effrayant, et même si le virus ne semble pas être aussi mauvais que certaines autres pandémies de mémoire récente, les responsables de la santé du monde entier ne prennent aucune chance.

Pour donner aux scientifiques les meilleures chances de lutter contre l’épidémie croissante, la Chine a suspendu tous les voyages à destination et en provenance de Wuhan, une ville de 11 millions d’habitants où le virus a été découvert pour la première fois. Les voyageurs de Wuhan seraient responsables de la propagation du virus aux régions voisines ainsi qu’aux États-Unis.

Comme le rapporte la BBC, le verrouillage mettra un frein sérieux aux prochaines célébrations du nouvel an lunaire dans le pays, mais la propagation du virus à travers la Chine dans son ensemble est précisément ce que les responsables de la santé tentent d’empêcher. À cette fin, les services de trains et d’aéronefs à destination et en provenance de la région sont interrompus.

L’épidémie a commencé dans un marché de fruits de mer à Wuhan et a d’abord été isolée des travailleurs et des visiteurs de cet endroit spécifique. Il est apparu au départ que le virus ne pouvait pas passer de personne à personne, ce qui était une bonne nouvelle, mais cela a depuis été prouvé faux, et la transmission entre les gens a été confirmée.

Les symptômes de l’infection virale sont similaires à ceux de la pneumonie et de la grippe, avec une fièvre et une toux accompagnées d’un essoufflement. À ce stade, le taux de mortalité est très faible et la plupart des patients semblent se rétablir.

Le premier cas à confirmer aux États-Unis est apparu à Washington et était lié à une personne qui avait récemment voyagé de Chine. Aux États-Unis, les responsables de la santé font de leur mieux pour rester au courant, mais personne ne sait vraiment comment tout cela va se dérouler.

Les opinions des experts sur la gravité de la situation sont mitigées, mais le CDC conseille à toute personne voyageant vers ou en provenance de régions où le virus est connu de faire preuve d’une extrême prudence ou simplement d’éviter complètement ces régions.

Source de l’image: WALLACE WOON / EPA-EFE / Shutterstock

.