Une erreur conduit un patient à un coronavirus à quitter l’hôpital tôt – .

Avec la peur du coronavirus qui balaie toujours le monde, nous faisons beaucoup confiance à nos systèmes de santé et à nos établissements médicaux pour garder un couvercle sur ce qui semble être un nouveau virus contagieux et dangereux. Malheureusement, parfois les choses passent à travers les mailles du filet, et un de ces incidents s’est récemment produit à San Diego, en Californie, où un évacué américain de Chine infecté par le virus a été autorisé à partir et à vaquer à ses occupations.

Comme le rapporte CNN, l’individu faisait partie d’un groupe qui a été évacué de Chine par des jets affrétés qui les ont amenés à la station aérienne du Marine Corps Miramar pour évaluation. L’individu a été hospitalisé avec plusieurs autres personnes, puis relâché après une période de quarantaine de deux semaines. Malheureusement, l’un de ces patients avait effectivement le virus.

C’est un faux pas dramatique, mais les responsables de la santé locaux disent que c’est le résultat de tests qui ont initialement montré que le patient était exempt de virus.

Une déclaration publiée par UC San Diego Health offre une brève explication:

Ce matin, les responsables du CDC ont informé San Diego Public Health que des tests supplémentaires ont révélé que l’un des quatre patients était positif pour (nouveau coronavirus). Le patient positif confirmé a été renvoyé à UC San Diego Health pour observation et isolement jusqu’à ce qu’il soit autorisé par le CDC à être libéré.

Ainsi, l’individu est maintenant de retour en quarantaine grâce aux tests supplémentaires effectués par le CDC, mais cela laisse quelques questions supplémentaires à répondre. Sur la base de ces rapports initiaux, nous ne savons pas combien de temps la personne a été libre de vivre, avec qui elle a pu entrer en contact ou où elle a pu voyager localement avant d’être ramenée à l’hôpital pour une quarantaine et une observation supplémentaires. .

Dans tous les cas, cela nous rappelle à quel point un virus mortel peut facilement passer à travers les mailles du filet, même lorsque le monde entier est en état d’alerte élevé. Espérons que cela reste un incident isolé.

Source de l’image: Kin Cheung / AP / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

