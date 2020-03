Une étude génétique suggère que le coronavirus s’est propagé à des centaines dans la région de Seattle – .

Trevor Bedford, chercheur au Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle, explique comment le séquençage du génome est utilisé pour suivre la propagation du coronavirus COVID-19 à la réunion annuelle de l’American Association for the Advancement of Science. (Photo du service de nouvelles de Fred Hutch / Natalie Myers)

Une analyse évolutive basée sur les séquences génomiques d’échantillons de coronavirus prélevés sur des patients de la région de Seattle suggère que le nombre d’infections double environ tous les six jours, ce qui se traduit par des centaines d’infections au cours des six dernières semaines.

Jusqu’à présent, 18 cas ont été confirmés dans l’ouest de Washington, dont 14 dans le comté de King et quatre dans le comté de Snohomish, au nord de Seattle. À ce jour, cinq patients sont décédés – quatre dans le comté de King et un dans le comté de Snohomish.

Mais l’analyse présentée dans une série de tweets de Trevor Bedford, chercheur au Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle qui se spécialise dans l’étude de la dynamique virale, conclut que beaucoup plus de personnes sont susceptibles d’avoir contracté l’infection du premier patient en aux États-Unis pour être diagnostiqué avec la maladie respiratoire causée par le virus. Certains ont probablement transmis le virus même s’ils ne savaient pas qu’ils étaient infectés – un phénomène appelé «transmission cryptique».

Selon la façon dont la modélisation informatique est modifiée, jusqu’à 1500 personnes peuvent avoir attrapé le virus à travers la chaîne de transmission qui a commencé avec le patient connu sous le nom de WA1, qui a voyagé de la ville chinoise de Wuhan au comté de Snohomish à la mi-janvier.

«Il y en aura plus dans tout l’État», a écrit Bedford. Il a dit qu’il soupçonnait que la situation actuelle des coronavirus dans la région de Seattle était similaire à celle de Wuhan vers le 1er janvier, lorsque la propagation de l’infection commençait à s’accélérer. “Trois semaines plus tard, Wuhan a eu des milliers d’infections et a été mis sous séquestre à grande échelle”, a écrit Bedford aujourd’hui dans un blog qui a complété ses tweets.

Les conclusions de Bedford sont basées sur une comparaison étroite des séquences du génome viral de WA1 et d’un autre patient du comté de Snohomish connu sous le nom de WA2, conduisant à une évaluation de leur place sur l’arbre évolutif plus large du virus.

Le graphique à gauche retrace l’arbre évolutif du coronavirus COV19 à gauche. Le graphique à droite utilise un code couleur pour montrer où les souches du virus ont été échantillonnées. (Nextstrain via Bedford.io)

Les deux séquences sont similaires, mais les modèles de variation du code génétique peuvent indiquer à quel point ce code a changé au cours de la transmission.

Le virus de WA1 a été échantillonné le 19 janvier et le virus de WA2 a été échantillonné le 28 février. Les codes génétiques des virus ont été séquencés par l’équipe de recherche derrière la Seattle Flu Study et partagés publiquement avec la base de données mondiale GISAID pour les virus pathogènes . Cela a permis à Bedford de reconstruire la façon dont l’arbre évolutif des coronavirus s’est étendu au cours de ces six semaines.

Dans la tweetstorm d’aujourd’hui, Bedford a déclaré que le cas de WA1 semble avoir été le début d’une chaîne de transmission menant à WA2. “Cela suggère que le cas WA1 a infecté une personne manquée par la surveillance en raison de symptômes bénins, et une chaîne de transmission a été lancée à ce stade”, a-t-il écrit à la mi-janvier.

La chaîne de transmission qui a traversé WA2 n’a pas été reprise, probablement parce que jusqu’à la semaine dernière, les efforts de surveillance étaient concentrés uniquement sur les personnes malades qui voyageaient directement de Chine ou qui étaient en contact direct avec un cas connu. .

“Ce manque de tests était une erreur critique et a permis à une épidémie dans le comté de Snohomish et ses environs de devenir un problème important avant même d’être détecté”, a écrit Bedford dans le blog d’aujourd’hui.

Bedford a souligné que son analyse, menée en partenariat avec l’épidémiologiste Mike Famulare de l’Institute for Disease Modeling, était encore préliminaire. Nous avons contacté Fred Hutch pour plus d’informations sur l’analyse.

Les conclusions préliminaires soulignent l’importance de prendre des mesures pour réduire la propagation du virus: se laver souvent les mains, faire un effort pour éviter de se toucher le visage, rester à la maison si vous êtes malade et éviter les contacts étroits avec les personnes malades.

Voici la série complète de tweets de Bedford:

Un suivi de l’analyse de samedi de la transmission # COVID19 non détectée dans l’État de Washington. https://t.co/8wWxtiotE3 1/11

– Trevor Bedford (@trvrb) 2 mars 2020

Comme précédemment, les données génomiques soutiennent un lien entre le cas WA1 du 19 janvier et le cas WA2 du 24 février, tous deux du comté de Snohomish. 2/11

– Trevor Bedford (@trvrb) 2 mars 2020

Cela suggère que le cas WA1 a infecté une personne qui a été manquée par la surveillance en raison de symptômes bénins et une chaîne de transmission a été lancée à ce stade à la mi-janvier. 3/11

– Trevor Bedford (@trvrb) 2 mars 2020

Étant donné que la définition de cas de mi-janvier au 27 février nécessitait un voyage direct depuis la Chine, aucun de ces cas ultérieurs dans la chaîne de transmission n’aurait été testé pour # SARSCoV2. 4/11

– Trevor Bedford (@trvrb) 2 mars 2020

En supposant une introduction dans le comté de Snohomish le 15 janvier, Mike Famulare @IDMOD_ORG a simulé une transmission ultérieure à l’aide de paramètres épidémiologiques consensuels organisés par le @MIDAS_Network (https://t.co/p3MwdZjm6e). 5/11

– Trevor Bedford (@trvrb) 2 mars 2020

En exécutant ces simulations avec un temps de doublement moyen de 6,1 jours, nous estimons le nombre d’infections actuelles dans cette chaîne de transmission au 1er mars à 570 avec un intervalle d’incertitude de 90% compris entre 80 et 1500. 6/11 pic.twitter.com / Vm99N3x61s

– Trevor Bedford (@trvrb) 2 mars 2020

En plus de cette approche «ascendante», Mike a utilisé une approche «descendante» dans laquelle nous avons tenu compte du résultat de dépistage positif unique sur le nombre d’échantillons examinés à ce jour avec les informations du recensement. 7/11

– Trevor Bedford (@trvrb) 2 mars 2020

Cette approche conduit à une estimation similaire du nombre d’infections actuelles à 330 avec un intervalle d’incertitude à 90% compris entre 20 et 1500 infections. 8/11

– Trevor Bedford (@trvrb) 2 mars 2020

Nous pensons que cette chaîne de transmission particulière aura un foyer dans le comté de Snohomish. Nous travaillons aussi vite que possible pour comprendre l’étendue de la propagation dans la grande région de Seattle. 9/11

– Trevor Bedford (@trvrb) 2 mars 2020

Veuillez considérer qu’il s’agit d’une analyse préliminaire. Nous y travaillons activement et continuerons de mettre à jour nos chiffres. 10/11

– Trevor Bedford (@trvrb) 2 mars 2020

Nous sommes extrêmement reconnaissants à @SnoHD, @KCPubHealth et @WADeptHealth pour leur soutien et leur vision claire de la santé publique locale et de l’État. Ils font un travail fantastique. 11/11

– Trevor Bedford (@trvrb) 2 mars 2020