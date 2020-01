Une étude indépendante du marché de lancement indique que l’US Air Force devrait soutenir trois fournisseurs nationaux

En réponse aux préoccupations concernant sa stratégie d’approvisionnement en lancement, l’Air Force a demandé à RAND de mener une analyse du marché des lanceurs de charges lourdes.

WASHINGTON – Une étude indépendante du marché des lancements spatiaux commandée par l’US Air Force suggère que le service devrait prendre en charge trois fournisseurs à court terme pour s’assurer qu’il a accès à l’espace au cours de la prochaine décennie.

L’étude, préparée par la RAND Corp., a examiné l’impact des décisions d’acquisition de lanceurs spatiaux de l’US Air Force sur le marché des lanceurs de charges lourdes. Il ne recommande pas que l’Air Force modifie sa décision d’attribuer des contrats de lancement de sécurité nationale à seulement deux fournisseurs plus tard cette année. Mais il fait valoir que l’Air Force devrait trouver un moyen de garder un troisième fournisseur sur le marché de la sécurité nationale comme solution de rechange.

RAND est un centre de recherche et développement financé par le gouvernement fédéral. Les résultats de l’étude ont été communiqués aux dirigeants de l’Air Force en juillet, mais le rapport n’a pas été rendu public. SpaceNews en a obtenu une copie.

Avoir un troisième fournisseur viable au moins jusqu’en 2023, selon l’étude, donnerait à l’Air Force une marge de manœuvre jusqu’à ce qu’il y ait plus de clarté sur la future demande de lancement commercial et jusqu’à ce que l’Air Force soit certaine que les lanceurs qui sont développés pour la sécurité nationale Le programme Space Launch est prêt à temps.

L’Air Force a l’intention d’attribuer des contrats de cinq ans à la mi-2020 à deux fournisseurs pour répartir environ 30 lancements en matière de sécurité nationale à partir de l’exercice 2022. La prochaine acquisition de services de lancement est connue sous le nom de Phase 2 Launch Service Procurement.

«Des préoccupations considérables ont été exprimées concernant les décisions d’achat pour ce marché», indique l’étude. «Ces préoccupations ont conduit l’USAF à nous demander d’effectuer une analyse indépendante du marché des lanceurs de charges lourdes pour évaluer l’impact que ses décisions à court terme pourraient avoir sur les fournisseurs de services de lancement nationaux.»

United Launch Alliance, SpaceX, Blue Origin et Northrop Grumman sont en concurrence pour les deux contrats de la phase 2.

À l’exception de SpaceX, les trois autres soumissionnaires proposent des fusées nouvellement conçues qui devraient être prêtes d’ici 2021. RAND dit qu’il existe un risque important que les véhicules soient en retard et que l’Air Force devrait se préparer à cette éventualité.

L’Air Force est en train de certifier Vulcan de l’ULA, OmegA de Northrop Grumman et New Glenn de Blue Origin.

Ces nouveaux entrants sont confrontés à des risques de développement importants, indique l’étude. «Les moteurs sous-jacents qui permettent le vol spatial sont traditionnellement un élément à haut risque de développement. Les risques de moteur pour les nouveaux entrants sont liés en raison de la sélection par Vulcan des moteurs BE-4 également utilisés sur New Glenn et des moteurs GEM-63 également utilisés sur OmegA. Par conséquent, pour tous ces entrants, nous supposons que les premières dates de lancement sont très incertaines. »

Sur la base de données historiques et de modèles de probabilité, RAND indique que les premières dates de lancement de ces véhicules pourraient glisser d’un an ou plus.

L’étude indique que l’Air Force peut réduire le risque que les véhicules ne soient pas prêts à lancer des satellites lorsque la phase 2 commencera en 2022 de plusieurs manières. L’une consiste à exercer les options restantes avec ULA et SpaceX dans le cadre du précédent contrat de phase 1A pour sécuriser l’accès aux systèmes de lancement hérités.

«Alternativement, l’USAF pourrait atténuer le risque en sélectionnant un troisième fournisseur dans le cadre du contrat de phase 2. Dans les deux cas, l’USAF soutiendrait un troisième fournisseur, comme recommandé dans ce rapport », indique l’étude.

Soutenir trois fournisseurs jusqu’en 2023 serait «une préparation prudente pour un avenir avec seulement deux fournisseurs américains de lanceurs de charges lourdes certifiés NSS, dont au moins un pourrait avoir peu de soutien du marché commercial», explique RAND.

Selon l’étude, «soutenir trois fournisseurs à court terme présente des avantages à plus long terme en ce sens qu’il donne aux entreprises américaines le temps de s’adapter et de se positionner sur les marchés de lancement et permet aux forces du marché (et non à l’USAF) de déterminer quelles entreprises sont les plus fortes. , et donc survivre, et qui devrait sortir. “

Incertitude sur le marché commercial

Une autre raison de soutenir trois fournisseurs est d’aider les fournisseurs américains à rester compétitifs sur le marché commercial, soutient RAND.

L’équipe de recherche a constaté que le nombre de lancements dans le monde est passé à 47 en 1998, contre 71 en 2018. Cependant, la part sur laquelle les fournisseurs de lancement se font concurrence – la part dite adressable – est restée stable au cours de cette période à une moyenne de 20 lancements par an. .

Les analystes de RAND prévoient que la part de marché adressable commerciale détenue par les entreprises américaines devrait diminuer, car Arianespace et la Russie mettront en service de nouveaux lanceurs mieux adaptés aux lancements plus lourds. Cela inquiète l’US Air Force car sa stratégie de phase 2 suppose que les fournisseurs de lanceurs auront une activité commerciale saine.

Les simulations effectuées pour l’étude suggèrent que la part de marché détenue par les entreprises américaines pourrait tomber à seulement quatre à sept lancements par an dès 2025, dit RAND, ce qui rend probable que les lancements de sécurité nationale seront la principale source de demande de Lancement de charges lourdes aux États-Unis au cours de la prochaine décennie.

Les prévisions du marché de lancement de la sécurité nationale sont stables à sept à neuf lancements par an pour les futures RAND analysées.

Les chercheurs n’ont pas élaboré de prévision de la demande lors des lancements de la NASA. Historiquement, il a eu en moyenne trois à cinq lancements par an, mais il est «très explosif», indique l’étude. La demande totale non adressable aux États-Unis est actuellement en moyenne de 12 lancements par an, les lancements de sécurité nationale constituant la majorité.

RAND prévoit que la demande de lancement des constellations à large bande proliférées sera modeste. Le lancement de charges lourdes est la méthode préférée pour construire ces constellations initiales car il fournit un moyen efficace et rentable de peupler des avions entiers dans une constellation, nécessitant moins de lancements. Cependant, selon l’étude, les lancements de petites et moyennes portées sont les méthodes préférées pour reconstituer ou remplacer les satellites une fois les constellations initiales terminées en raison de la demande variable en nombre et en orbite des satellites.

L’Air Force a le pouvoir de façonner le marché

L’étude met en garde contre le fait que l’Air Force devrait décourager les fournisseurs de lanceurs d’enchérir juste pour obtenir le travail. En tant qu’acheteur ayant la plus forte demande de lanceurs de charges lourdes auprès de fournisseurs américains, l’Air Force dispose d’un pouvoir de monopsone sur ce marché. «Pour éviter un avenir dans lequel les fournisseurs vendent à perte à l’USAF puis un besoin de consolidation (ce qui a été constaté avant la fusion de l’ULA), l’USAF doit soigneusement équilibrer sa responsabilité pour maintenir un marché de lancement sain et sa responsabilité pour réduire le coût des lancements de sécurité nationale. “

RAND suggère également que l’Air Force devrait reconsidérer sa décision de couper les fonds de développement aux entreprises qui ne remportent pas les contrats d’approvisionnement de la phase 2.

Trois contrats de développement ont été attribués en octobre 2018 pour faire mûrir les conceptions des lanceurs Vulcan, New Glenn et OmegA.

«Au début de la phase de prototypage, les investissements gouvernementaux aident les entreprises à mûrir leurs offres», indique l’étude. «Un retrait de fonds pendant la phase d’achèvement, comme envisagé par l’USAF pour les concurrents non sélectionnés pour les contrats de la phase 2, pourrait inciter les entreprises à abandonner leurs efforts pour pénétrer le marché commercial et offrir aux concurrents étrangers la possibilité de saisir ou d’étendre leurs offres. “

L’étude recommande que l’Air Force «continue de soutenir autant de participants qu’elle peut se permettre d’entrer ou de continuer sur le marché des lanceurs de charges lourdes».

Ce soutien n’a pas besoin d’être coûteux, selon l’étude. «Parfois, ce n’est que la suppression des interdictions qui est nécessaire.»

Un moyen non monétaire de soutenir les entreprises américaines pourrait être de supprimer les restrictions sur l’utilisation de moteurs de missiles balistiques intercontinentaux excédentaires pour les lancements commerciaux, par exemple.

Un autre serait que le Congrès subordonne l’interdiction de 2022 aux moteurs de conception russe et de fabrication russe au succès du lancement de lanceurs alternatifs certifiés.

L’U.S. Air Force s’appuie depuis des années sur la fusée Atlas 5 de l’ULA. Mais l’Atlas 5 est propulsé par un moteur russe et en vertu de la loi américaine, il est interdit à l’Air Force après 2022 d’acheter des fusées avec des moteurs conçus ou fabriqués en Russie.

RAND suggère que si aucun fournisseur de services de lancement sélectionné dans le cadre de la phase 2 n’a été lancé avec succès d’ici 2021, le Congrès devrait envisager de retarder l’interdiction.