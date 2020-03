Une étude indique que les restrictions de voyage peuvent retarder, mais ne peuvent pas vaincre, le coronavirus – .

Les employés de l’aéroport portent des masques à l’aéroport international de Chengdu Shuangliu en Chine. (Photo d’actualité ONU / Jing Zhang)

Des comparaisons de la propagation dans le monde réel du coronavirus COV-19 avec des modèles informatiques indiquent que les restrictions de voyage imposées par les autorités en Chine et dans d’autres pays ont retardé la progression de l’épidémie de quelques jours ou semaines.

Les modèles suggèrent que la meilleure façon d’atténuer l’épidémie n’est pas par le biais de restrictions de voyage, mais par des interventions de santé publique et des changements de comportement – tels que le lavage fréquent des mains et l’éloignement social.

Les résultats en libre accès ont été publiés aujourd’hui par la revue Science, par une équipe de recherche comprenant des scientifiques des États-Unis, d’Italie et de Chine. Elizabeth Halloran, biostatisticienne qui travaille au Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle et à l’Université de Washington, fait partie de l’équipe.

Les chercheurs ont profité d’un modèle informatique connu sous le nom de GLEAM, qui retrace la dynamique de la transmission globale des maladies en fonction d’un ensemble donné de paramètres. L’équipe a modifié ces paramètres dans le but de déterminer comment COVID-19 pourrait se propager dans différentes conditions.

Les résultats suggèrent que l’interdiction de voyager que les autorités chinoises ont introduite le 23 janvier dans la ville de Wuhan, l’épicentre de l’épidémie, a ralenti la propagation du virus à travers la Chine de trois à cinq jours.

Début février, les compagnies aériennes avaient commencé à restreindre les vols internationaux à destination et en provenance de Chine. Mais la modélisation informatique de la propagation du virus dans le monde réel suggère qu’un «grand nombre» de personnes exposées au COVID-19 ont voyagé à l’étranger sans être détectées. Ces individus ont semé de nouvelles flambées ailleurs, selon les chercheurs.

“Cette constatation est cohérente avec l’émergence de flambées de COVID-19 dans des pays du monde entier, dont l’Italie, la République de Corée du Sud et l’Iran dans la seconde moitié de février”, a indiqué l’équipe.

Les modèles suggèrent que les restrictions sur les vols à destination et en provenance de Chine ont ralenti la propagation du virus de deux à trois semaines.

Les chercheurs ont averti que leurs résultats étaient basés sur des paramètres préliminaires liés au temps d’incubation du virus et sur les connaissances antérieures sur les épidémies de coronavirus antérieures. Néanmoins, ils ont déclaré que les modèles informatiques pourraient aider à guider les attentes en matière de contrôle de la propagation du virus.

«Pour l’avenir, nous prévoyons que les restrictions de voyage dans les zones touchées par COVID-19 auront des effets modestes et que les interventions de réduction de la transmission apporteront le plus grand bénéfice pour atténuer l’épidémie», ont-ils déclaré.

Matteo Chinazzi de la Northeastern University est le principal auteur de l’étude Science, «The Effect of Travel Restrictions on the Spread of the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Outbreak». L’Ira Longini de l’Université de Floride et Alessandro Vespignani du Nord-Est sont les auteurs correspondants. Les co-auteurs incluent Halloran ainsi que Jessica Davis, Marco Ajelli, Corrado Gioannini, Maria Litvinova, Stefano Merler, Ana Pastore y Piontti, Kunpeng Mu, Luca Rossi, Kaiyuan Sun, Cecile Viboud, Xinyue Xiong et Hongji Yu.