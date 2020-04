Une étude inquiétante indique que le coronavirus pourrait survivre à une exposition à des températures élevées – .

De nouvelles recherches sur les coronavirus montrent que le virus du SRAS-CoV-2 peut survivre après une exposition à des températures élevées.

Les résultats pourraient être utilisés pour mettre en place de nouveaux protocoles pour les laboratoires qui effectuent des tests COVID-19 ou étudient le virus.

La révélation pourrait avoir des implications pratiques sur la façon dont les gens devraient traiter les objets qui pourraient être contaminés.

L’arrivée de l’été tuera miraculeusement le nouveau coronavirus. C’est du moins ce que le président Trump a affirmé à quelques reprises avant de déclarer finalement une urgence nationale. Cela était contraire à la preuve directe que les pays connaissant un temps beaucoup plus chaud lorsque le virus a quitté la Chine n’ont pas été épargnés.

Le coronavirus s’est propagé en Afrique, en Amérique du Sud et au Mexique au cours des dernières semaines. Aux États-Unis, la Californie et la Floride comptent quelque 50 000 cas confirmés entre eux le mercredi matin, ce qui prouve que les conditions météorologiques estivales ne sont pas suffisantes pour neutraliser le virus et réduire la transmission. Non seulement cela, mais le virus pourrait survivre à une exposition à des températures élevées pendant une période plus longue que prévu.

Une nouvelle étude publiée dans bioRxiv (via South China Morning Post), qui n’a pas encore été évaluée par des pairs, fournit la preuve que le SRAS-CoV-2 pourrait être plus résilient que nous ne le pensions.

Des chercheurs français de l’Université d’Aix-Marseille dans le sud de la France ont testé la capacité du virus à survivre à la chaleur tout en étudiant des protocoles pour neutraliser les souches de SRAS-CoV-2 utilisées dans les tests de laboratoire. Les chercheurs du monde entier utilisent le virus pour proposer des thérapies et des vaccins, il est donc essentiel d’assurer leur sécurité. Non seulement cela, mais de nombreux laboratoires du monde entier effectuent chaque jour des dizaines de milliers de tests COVID-19 pour les hôpitaux.

Les chercheurs ont infecté des cellules rénales de singe vert d’Afrique avec le virus, qui est une procédure clé dans les tests de laboratoire. Les cellules ont été placées dans deux tubes: un environnement «propre» et un environnement «sale». Ce dernier présentait des protéines animales pour simuler la contamination biologique dans un échantillon réel, tel qu’un écouvillon oral prélevé sur un patient.

Les scientifiques ont chauffé les flacons à 60 degrés Celsius (140 degrés Fahrenheit) pendant une heure et ont constaté que les souches dans les tubes sales étaient toujours en mesure de se répliquer. Cela signifiait que le virus pouvait survivre à une exposition à des températures élevées. Le Morning Post affirme que le protocole de chauffage est utilisé depuis longtemps dans les laboratoires de test pour tuer toutes sortes de virus, y compris Ebola. Il peut également fonctionner sur des échantillons à faible charge virale, mais les échantillons contenant des quantités plus élevées de SARS-CoV-2 peuvent rester actifs.

Les recherches ont ensuite augmenté la température près de son point d’ébullition et ont découvert qu’une exposition à 92 degrés Celsius (198 degrés Fahrenheit) pendant 15 minutes était suffisante pour tuer le virus. Le problème avec ce protocole est qu’il fragmenterait l’ARN et pourrait altérer le résultat du test COVID-19. Les chercheurs ont suggéré d’utiliser des produits chimiques pour neutraliser le virus au lieu de la chaleur.

Bien que cette étude se concentre sur les conditions de laboratoire, si le virus peut résister à des températures élevées dans des environnements contrôlés, il pourrait être en mesure de faire la même chose dans la nature. Ces dernières semaines, nous avons vu une variété d’études qui ont expliqué combien de temps le coronavirus peut survivre dans l’air et sur les surfaces, jusqu’où il peut voyager via les aérosols et à quel type de températures il peut survivre. Les implications pratiques de toutes ces recherches pourraient aider les professionnels à formuler des recommandations de bonnes pratiques pour minimiser le risque d’infection.

Bien que le virus puisse survivre pendant des heures ou des jours sur des surfaces spécifiques et résister à des températures élevées, il n’est pas clair si les traces de virus trouvées sur des objets seraient actives ou infectieuses. Les tests actuels captent encore l’ARN viral des surfaces, mais cela pourrait ne pas être suffisant pour prouver l’infectiosité.

Ce que vous pouvez faire pour réduire la transmission est de vous laver souvent les mains avec du savon pendant au moins 20 secondes. La réaction chimique est ce qui tue le virus, quelle que soit la température de l’eau. De plus, désinfectez souvent les surfaces courantes, comme les poignées, les poignées de porte et les comptoirs, ainsi que le sol. Le virus peut également survivre sur la semelle de vos baskets. Rester à l’intérieur aussi longtemps que possible limite également le risque d’infection, tout comme l’utilisation de masques pendant que vous travaillez ou que vous magasinez pour des produits essentiels. Enfin, même si vous êtes couvert de particules de SRAS-CoV-2, il est essentiel de ne pas toucher votre visage, et en particulier le nez, la bouche ou les yeux, qui sont des points d’entrée pour le virus.

Comme pour de nombreuses autres nouvelles études sur les coronavirus, les recherches françaises doivent encore être validées par des pairs.

