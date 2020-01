Une étude ouvre la perspective d’un conflit spatial si les États-Unis et la Russie abandonnent le traité sur le contrôle des armes nucléaires

Une étude de la Aerospace Corporation indique que la fin du nouveau traité START pourrait déstabiliser l’espace.

WASHINGTON – Les agences spatiales de la communauté militaire et du renseignement devront peut-être faire face à une instabilité croissante dans l’espace si les États-Unis et la Russie ne renouvellent pas le nouveau Traité de réduction des armes stratégiques (nouveau START) de 2010, qui doit expirer le 5 février 2021. , avertissent les experts dans un nouveau rapport.

Une étude publiée le 15 janvier par le Center for Space Policy and Strategy de la Société aérospatiale note que l’abandon du nouveau traité START pourrait non seulement relancer une course aux armements nucléaires, mais aussi déstabiliser l’espace.

Si le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine autorisent l’expiration du traité, les limites sur les armes nucléaires américaines et russes cesseront ainsi que les interdictions d’interférence avec les «moyens techniques nationaux» spatiaux qui sont utilisées pour vérifier la conformité au traité, l’Aérospatiale dit le rapport. Les moyens techniques nationaux basés dans l’espace comprennent les satellites exploités par le Bureau national de reconnaissance et le Département de la défense.

Michael Gleason, analyste principal de l’espace stratégique à Aerospace et co-auteur du document, a déclaré que les États-Unis et la Russie maintiennent depuis des décennies une interdiction de fait d’interférer les uns avec les autres sur la surveillance et les satellites militaires, mais cela pourrait changer en l’absence d’un régime de contrôle des armements.

Les États-Unis pourraient devoir se préparer à la possibilité que la Russie tente d’interférer avec les actifs du gouvernement américain et de télédétection commerciale, a déclaré Gleason le 15 janvier lors d’une conférence de presse d’Aerospace Corp. à Arlington, en Virginie.

L’enjeu est «un héritage de 50 ans d’interdiction d’ingérence qui a aidé à établir la légitimité du survol», a-t-il déclaré.

L’étude considère les scénarios qui pourraient se dérouler si New START n’est pas prolongé. Un résultat probable est que «la stabilité stratégique dans l’espace pourrait en souffrir», a-t-il déclaré.

Le traité a été signé le 8 avril 2010 à Prague par la Russie et les États-Unis et est entré en vigueur le 5 février 2011.

Une préoccupation majeure de l’armée américaine – à la fois pour le US Space Command et l’US Space Force – est que si le traité n’est pas renouvelé, il pourrait y avoir une demande accrue de surveillance par satellite des capacités nucléaires de la Russie, car il n’y aura pas d’inspections sur place. , A déclaré Gleason. Cela entraînerait un «coût d’opportunité» si les satellites devaient être chargés de réaliser des images supplémentaires et éloignés des autres zones.

Une autre préoccupation est la possibilité que la Russie essaie d’interférer avec des constellations militaires comme le système infrarouge spatial, le système de positionnement mondial et les satellites de communications stratégiques qui sont considérés comme faisant partie des moyens techniques nationaux qui soutiennent le respect des traités. “Si la légitimité du survol de la NTM est largement remise en question, la stabilité de l’espace sera bien pire qu’aujourd’hui”, indique le rapport.

Ni les États-Unis ni la Russie n’ont identifié quels satellites sont considérés comme des moyens techniques nationaux, mais il pourrait être utile de repenser cette politique en l’absence de New START, indique le rapport. “Parvenir à un accord séparé sur la non-interférence avec NTM semble plus probable si des satellites spécifiques, de tous les côtés, sont identifiés comme NTM.” Cela ne signifie pas que des capacités spécifiques des engins spatiaux devraient être révélées, mais “lever l’ambiguïté sur laquelle les satellites sont NTM pourrait être jugé utile pour façonner de manière proactive le futur contexte stratégique dans l’espace. »

Dissuader l’agression dans l’espace est “plus important que jamais”, indique le rapport. Cela suggère que la révélation de l’identité d’un vaisseau spatial NTM pourrait renforcer la dissuasion, car les adversaires doivent être informés de la capacité de chacun à s’en dissuader.

La fin de New START donnerait aux États-Unis l’occasion de reconsidérer la politique actuelle de ne pas attribuer d’interférences contre les satellites américains, selon l’étude. “Les raisons actuelles pour ne pas attribuer publiquement des incidences d’interférence ont été la crainte que l’attribution d’interférences puisse divulguer les capacités technologiques américaines.”

L’attribution d’une interférence pourrait soumettre les États-Unis à la critique d’autres pays, mais l’étude suggère que l’attribution publique de mauvais comportements pourrait façonner l’environnement stratégique en renforçant la non-interférence en tant que norme internationale de comportement. «L’entreprise spatiale de sécurité nationale pourrait suivre la voie de la communauté de la cybersécurité, dans laquelle les incidences de cyber interférences et d’attaques sont publiquement« dénommées et honteuses »de manière relativement agressive», indique l’étude.

Gleason a noté que différents types de satellites peuvent être considérés comme des moyens techniques nationaux. Les satellites d’imagerie et les satellites radar à synthèse d’ouverture collectent des images détaillées des objets au sol, tels que les missiles balistiques intercontinentaux et les avions. D’autres satellites détectent des signaux électroniques, ce qui peut fournir des informations sur les performances d’un missile ou d’un lanceur de missile. Des satellites américains d’avertissement de lancement de missiles tels que le programme de soutien à la défense et les vaisseaux spatiaux du système infrarouge spatial détectent la chaleur générée par un lancement de missile et surveillent l’ICBM russe et les tests de lancement de missiles balistiques lancés par sous-marins.

Le GPS pourrait également être classé dans la catégorie NTM en raison de sa capacité de détection nucléaire, selon l’étude. Le GPS détecte le flash et le rayonnement des détonations nucléaires et peut être utilisé pour vérifier la conformité avec le Traité d’interdiction des essais limités et le Traité d’interdiction complète des essais.

L’impact de la non-extension de New START sur la sécurité spatiale a également été abordé par l’analyste de l’AIIC Vince Manzo dans un rapport de mars 2019.

Sans New START, les États-Unis «devraient faire face à un coût d’opportunité pour détourner les rares moyens techniques nationaux, tels que les satellites, et les analystes techniques d’autres missions», a écrit Manzo. Ni les États-Unis ni la Russie “n’auraient le même degré de confiance dans leur capacité à évaluer les niveaux d’ogives précis de l’autre”.