Une étude recommande de minimiser les éléments pour l’atterrisseur lunaire Artemis

WASHINGTON – Une étude réalisée par une entreprise de propulsion spatiale conclut qu’un retour humain sur la lune d’ici 2024 nécessitera de minimiser les lancements nécessaires pour l’atterrisseur lunaire et d’utiliser également des propulseurs stockables plutôt que cryogéniques.

Aerojet Rocketdyne était l’une des 11 sociétés qui ont reçu des contrats en mai 2019 de la NASA dans le cadre d’un programme Next Space Technologies for Exploration Partnerships, ou NextSTEP, pour effectuer les premières études de conception des concepts d’atterrisseur lunaire. Le contrat d’Aerojet portait sur le module de transfert, qui transporterait les étapes de montée et de descente du module lunaire de la passerelle lunaire vers une orbite lunaire basse.

“Mais pour ce faire, nous devions évidemment étudier l’architecture globale, donc vous saviez la meilleure façon d’intégrer l’élément de véhicule de transfert dans l’architecture globale”, a déclaré Tom Martin, directeur du développement commercial chez Aerojet Rocketdyne, dans une interview le 20 mars. .

Cela a conduit l’entreprise à effectuer une analyse approfondie des moyens potentiels d’obtenir un atterrisseur sur la lune. Aerojet a terminé ce travail et a fourni les résultats à la NASA à la fin de l’année dernière, et Tim Kokan, ingénieur principal de la société, a présenté l’étude lors d’une réunion du 30 janvier du groupe Future In-Space Operations.

L’étude a examiné plus de 326 000 architectures potentielles différentes, en utilisant différentes combinaisons de lanceurs, de conceptions de modules et d’options de propulsion. Aerojet a utilisé une approche appelée «analyse d’utilité» pour évaluer les performances de chaque architecture en utilisant divers critères techniques et de coût, puis a choisi 21 architectures pour une étude plus approfondie.

“Les configurations de score d’utilité les plus élevées sont les configurations à deux éléments”, a conclu Kokan, avec seulement des étapes de montée et de descente et sans étape de transfert. Dans ces scénarios, l’étape de descente la plus lourde se lancerait sur une fusée Space Launch System Block 1B, avec son étage supérieur d’exploration (EUS), et l’étape de montée sur un lanceur commercial, comme un Falcon Heavy ou Vulcan Heavy.

Un autre problème, a déclaré Martin dans l’interview, était que les systèmes de propulsion des atterrisseurs qui comptaient sur l’hydrogène liquide comme carburant posaient des problèmes parce qu’il y avait «beaucoup de risques» concernant la maturité des technologies de gestion des fluides cryogéniques.

“Si vous voulez retirer 2024, nous pensons vraiment que vous devez le baser sur des solutions propulsives stockables pour les éléments de montée et de descente, et vous devez avoir SLS dans l’architecture pour soulever au moins l’élément de descente”, a déclaré Martin.

Depuis qu’il a terminé l’étude pour la NASA, il a déclaré qu’Aerojet avait continué d’affiner les architectures. “La philosophie est que, avec tout ce qui doit arriver pour 2024, vous devez vraiment minimiser le développement de nouvelles technologies, car c’est un calendrier et un risque programmatique, et vous devez vraiment réduire la complexité de l’architecture”, a-t-il déclaré. Ce dernier problème implique de réduire le nombre «d’événements critiques pour la mission» comme les lancements et les amarrages.

Alors que l’étude présentée en janvier présentait des solutions à deux éléments impliquant des SLS et des lanceurs commerciaux avec les scores les plus élevés, Martin a déclaré que la société avait envisagé de lancer un atterrisseur intégré sur un seul SLS.

«Notre conclusion selon laquelle la meilleure façon de réaliser la mission 2024 dans les délais était d’aller au [near-rectilinear halo orbit] avec un élément de montée et un élément de descente tous deux lancés sur la version cargo EUS de SLS et lancent l’équipage sur SLS / Orion », a-t-il déclaré. «Lorsque vous regardez le nombre d’événements critiques pour la mission et le coût total de l’architecture, cela s’est avéré être la meilleure solution.»

Cette approche utiliserait la même orbite que la passerelle lunaire, mais ne nécessiterait pas la passerelle, Orion arrivant directement avec l’atterrisseur. “En 2024, vous pourriez faire le rendez-vous sans que Gateway soit là”, a-t-il déclaré. «L’architecture est configurée pour prendre en charge la passerelle lorsqu’elle sera disponible.»

Cette approche semble être celle que la NASA privilégie, sur la base des commentaires du public ces dernières semaines par des responsables de l’agence. Lors d’une réunion du 13 mars du comité scientifique du Conseil consultatif de la NASA, Doug Loverro, administrateur associé pour l’exploration et les opérations humaines, a déclaré qu’il «sortait la passerelle du chemin critique» pour un atterrissage lunaire en 2024, mais développerait la passerelle plus lentement rythme pour soutenir les missions ultérieures.

Il a également semblé s’éloigner de l’approche à trois éléments du développement de l’atterrisseur lunaire. “Le risque du programme est déterminé par les choses que vous n’avez pas faites dans l’espace auparavant que vous auriez maintenant à faire dans cette mission”, a-t-il déclaré, mentionnant spécifiquement le concept d’atterrisseur à trois éléments. “Nous n’avons jamais fait cela auparavant, nous aimerions donc essayer d’éviter de faire des choses que nous n’avons jamais faites auparavant.”

Au moins une entreprise faisant une offre sur le programme Human Landing System (HLS) de la NASA a proposé un atterrisseur intégré. Boeing a déclaré en novembre avoir soumis à la NASA une offre pour un atterrisseur intégré qui serait lancé sur un SLS. En revanche, «l’équipe nationale» dirigée par Blue Origin, qui comprend Draper, Lockheed Martin et Northrop Grumman, a proposé un design à trois éléments qui pourrait être lancé sur une gamme de véhicules.

Des entreprises comme Blue Origin ont préconisé l’utilisation de propulseurs cryogéniques comme l’oxygène liquide et l’hydrogène liquide, car ils pourraient éventuellement provenir de la lune, si les futures missions jugent possible d’exploiter des dépôts de glace d’eau aux pôles lunaires. Martin a déclaré que de tels systèmes pourraient avoir un sens plus tard, mais seulement après que l’infrastructure sur la Lune soit en place pour transformer cette glace d’eau en propulseurs.

“Nous devons vraiment nous concentrer sur la façon dont nous permettons des opérations de surface de plus longue durée”, a-t-il dit, comme l’électricité, le transport et d’autres logistiques sur la surface lunaire. “Du point de vue de la production de propergol in situ à la surface, c’est probablement l’étape après que nous ayons une présence soutenue à la surface.”

Martin a refusé de commenter la ou les propositions d’Aerojet. La NASA avait précédemment annoncé son intention d’annoncer les premiers prix du programme HLS fin mars ou début avril.

Martin a reconnu que, bien qu’Aerojet possède des moteurs cryogéniques comme le RS-25 et le RL10 qui seront utilisés sur le SLS, il ne dispose pas de moteurs propulseurs stockables qui pourraient être utilisés pour un atterrisseur lunaire. “Nous avons plusieurs produits dans notre inventaire qui sont assez matures en termes de développement”, a-t-il déclaré. «Nous cherchons comment faire avancer ces systèmes très rapidement.»

Une option, a-t-il dit, serait d’utiliser une version du moteur qui alimente le module de service du vaisseau spatial Orion, qui, pour les premières missions de ce vaisseau spatial, impliquera des moteurs du système de manoeuvre orbitale de l’ère navette. Une autre option est le XLR-132, un moteur sur lequel la société a travaillé avec l’Air Force Research Lab. Bien que le développement de ce moteur ait cessé il y a des années, Martin a déclaré que la société avait encore du matériel moteur et que le personnel qui travaillait sur le projet était toujours chez Aerojet.

“Nous cherchons à tirer parti de la capacité de fabrication avancée d’Aerojet Rocketdyne”, a-t-il déclaré à propos du XLR-132, “pour reprendre cette conception et entrer dans le développement et la production le plus rapidement possible.”