Une étude sur le coronavirus indique que les patients peuvent être contagieux pendant des jours après la disparition des symptômes – .

Une nouvelle étude portant sur la contagiosité des patients hospitalisés pour coronavirus indique qu’ils peuvent être infectieux même après la disparition des symptômes.

L’étude limitée recommande l’isolement des patients qui auraient été guéris du COVID-19.

Les résultats pourraient être particulièrement utiles pour les cas de COVID-19 plus légers qui sont traités à domicile, ou pour les patients qui n’ont même pas testé le nouveau coronavirus mais soupçonnent une infection.

Avec chaque jour qui passe pendant la nouvelle pandémie de coronavirus, nous découvrons plus de détails sur cet ennemi invisible mais puissant qui a conquis le monde. Mardi matin, il y avait plus de 800 000 cas de COVID-19 dans le monde et près de 40 000 victimes. Des mesures de distanciation sociale extrêmes combinées à de bonnes pratiques d’hygiène peuvent aider à aplanir la courbe, mais nous devons également apprendre à traiter et à guérir le COVID-19 le plus rapidement possible. Plus la maladie est diagnostiquée rapidement, meilleur est le pronostic, en particulier pour les patients à risque. Mais une nouvelle étude indique que les hôpitaux ne devraient pas se dépêcher de décharger les patients COVID-19 aussi rapidement que possible, car certains d’entre eux pourraient être contagieux même après la disparition des symptômes.

Les patients sont renvoyés chez eux après deux tests négatifs consécutifs, de sorte que le processus de sortie est plus compliqué que l’évaluation des symptômes. Mais les résultats sont pertinents pour déterminer un traitement approprié, en particulier pour les cas plus bénins qui finissent par être traités à domicile. De plus, des études similaires pourraient être utilisées pour déterminer des lignes directrices pour les personnes qui pensent avoir contracté la maladie pendant leur isolement à la maison, mais qui n’ont pas été testées. Les patients asymptomatiques ne sont pas admissibles aux tests dans de nombreux pays, car il existe une pénurie mondiale de kits.

Des scientifiques du centre de traitement de l’hôpital général PLA de Pékin et de l’école de médecine de l’université de Yale ont découvert que la moitié des patients qu’ils observaient présentaient des traces du virus jusqu’à 8 jours après la disparition des symptômes. Les symptômes comprenaient de la fièvre, de la toux, des maux de gorge et des difficultés respiratoires. Ce sont tous des cas bénins, un seul d’entre eux nécessitant une ventilation mécanique.

“La découverte la plus importante de notre étude est que la moitié des patients ont continué à éliminer le virus même après la résolution de leurs symptômes”, a déclaré le Dr Yale Lokesh Sharma à Sci-News. «Les infections plus graves peuvent avoir des temps de perte encore plus longs.»

L’étude indique que la période d’incubation était de 5 jours pour 15 des 16 patients, et la durée moyenne des symptômes était de 8 jours. Mais les patients ont été testés COVID-19 positifs jusqu’à 8 jours plus tard après la disparition des symptômes.

Les patients ont été testés tous les deux jours, car les scientifiques cherchaient à déterminer combien de temps le virus reste dans le système après la disparition des symptômes. Les patients ont obtenu leur congé après avoir subi deux tests négatifs.

“Si vous aviez de légers symptômes respiratoires dus à COVID-19 et que vous restiez à la maison pour ne pas infecter les gens, prolongez votre quarantaine pendant deux semaines après la guérison pour vous assurer de ne pas infecter d’autres personnes”, a déclaré le professeur Lixin Xie de l’Hôpital général de l’APL. m’a dit.

Les chercheurs ont un message clair pour les professionnels de la santé. “Les patients COVID-19 peuvent être infectieux même après leur rétablissement symptomatique, alors traitez les patients asymptomatiques / récemment rétablis avec autant de soin que les patients symptomatiques”, ont-ils déclaré. Les scientifiques affirment que leur étude est limitée et que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer avec précision à quel point un patient est contagieux après la disparition des symptômes. De plus, il n’est pas clair pour le moment si ce type d’étude pourrait expliquer pourquoi certains patients retestent positifs après avoir été déclarés guéris.

Néanmoins, l’étude PLA General Hospital complète un travail similaire sur la contagiosité des cas asymptomatiques de COVID-19. Au moins quelques études distinctes ont également montré que les patients asymptomatiques peuvent être tout aussi contagieux que les symptômes.

Source de l’image: CHINE NOUVELLE / SIPA / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

