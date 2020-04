Une fuite suggère des prix beaucoup plus élevés pour OnePlus 8 et 8 Pro

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

OnePlus a explosé sur la scène des smartphones en 2014 avec le OnePlus One à prix agressif. La société a continué de gagner des parts de marché en sous-évaluant les fabricants de smartphones plus établis comme Samsung et LG. Cette tendance pourrait ne pas se poursuivre avec les prochains OnePlus 8 et 8 Pro. Une nouvelle fuite pointe vers des prix presque aussi élevés que ceux de Samsung, ce qui pourrait décevoir beaucoup de fans de OnePlus.

Pas plus tard que l’année dernière, OnePlus proposait toujours des téléphones de niveau supérieur qui coûtaient des centaines de moins que les appareils comparables d’autres fabricants OEM. Par exemple, le OnePlus 7T a commencé à seulement 600 $, et il avait un processeur Snapdragon 855 Plus, 8 Go de RAM et un panneau OLED à 90 Hz. Le OnePlus 7 Pro (ci-dessus) a commencé à 670 $, et il avait une caméra selfie pop-up soignée.

Un rapport de WinFuture indique désormais des prix beaucoup plus élevés pour les appareils OnePlus de nouvelle génération. Le téléphone moins cher débuterait environ 719 € et le Pro serait de 919 €. Cela représente respectivement 786 $ et 1 005 $. Nous nous attendons à une baisse des prix des téléphones OnePlus – ils ont commencé à moins de 300 $ en 2014 et sont devenus un peu plus chers chaque année. Cependant, ce serait un bond important, et ce n’est pas la première grande augmentation de prix de 2020.

Il y a quelques années à peine, l’idée d’un téléphone à 1000 $ semblait folle même pour Samsung et Apple. Maintenant, voici un fabricant auparavant abordable qui propose un prix à quatre chiffres. Pendant ce temps, le Galaxy S20 Ultra haut de gamme de Samsung est monté en flèche à 1400 $. Nous blâmerions deux facteurs principaux: un cycle de mise à niveau plus lent et la 5G.

Ce n’est un secret pour personne que les gens ne mettent pas à niveau leur téléphone aussi souvent qu’auparavant. Samsung dit que les gens attendent maintenant plus de deux ans avant d’acheter un nouveau téléphone, ce qui signifie moins de ventes globales à chaque génération. L’augmentation des prix peut aider à augmenter les revenus alors que les mises à niveau continuent de ralentir. L’autre facteur est l’augmentation des coûts de la technologie 5G. Les téléphones 5G sont plus difficiles à concevoir et nécessitent plus d’antennes que les téléphones 4G. De plus, le coût des puces et des licences pour la 5G est plus élevé. En particulier, le Snapdragon 865 serait si cher que LG prévoit d’utiliser le 765 moins cher dans un prochain téléphone.

OnePlus annoncera les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro à 11 h HE le 14 avril. La société commencera très probablement à prendre des précommandes peu de temps après.

