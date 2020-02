Une IA a développé un nouvel antibiotique qui pourrait sauver la situation – .

La médecine moderne a un gros problème, et elle découle de la surutilisation des antibiotiques. Pendant des années, les médecins ont craint que les antibiotiques indispensables pour tuer les infections ne commencent à échouer, car de nouvelles infections dites «superbactéries» ont trouvé un moyen de les contourner. Cela a déjà commencé et la course aux armements entre les micro-organismes dangereux et les scientifiques se déroule chaque jour.

Aujourd’hui, une équipe de chercheurs du MIT a mis au point un nouveau type d’antibiotique qui peut lutter contre les infections résistantes aux antibiotiques. Eh bien, les chercheurs eux-mêmes ne l’ont pas développé … ils ont dit à un ordinateur de le faire pour eux, et cela a fonctionné.

À l’aide d’un modèle informatique capable de chiffrer les dizaines de millions de composés chimiques en une fraction du temps qu’il faudrait à une équipe de scientifiques humains pour accomplir la même tâche, le système d’IA a identifié un certain nombre d’antibiotiques candidats très prometteurs.

“Nous voulions développer une plate-forme qui nous permettrait d’exploiter la puissance de l’intelligence artificielle pour inaugurer une nouvelle ère de découverte d’antibiotiques”, a déclaré James Collins, auteur principal de l’étude, dans un communiqué. “Notre approche a révélé cette molécule étonnante qui est sans doute l’un des antibiotiques les plus puissants qui ait été découvert.”

L’un des antibiotiques candidats s’est déjà révélé potentiellement utile contre certaines des bactéries les plus dangereuses lors des tests. Certaines des bactéries auxquelles le nouvel antibiotique s’est attaqué avec succès sont déjà connues pour être résistantes aux antibiotiques les plus courants, ce qui suggère que le nouveau médicament pourrait être une arme secrète pour les médecins qui luttent contre des maladies mortelles.

Source de l’image: Oleksiy Maksymenko / imageBROKER / Shutterstock

