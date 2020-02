Une image incroyable montre deux étoiles massives enfermées dans une bataille – .

Notre Soleil vole en solo, se relaxant dans un bras relativement calme de la galaxie de la Voie lactée et ne causant pas beaucoup de problèmes à ses voisins stellaires. C’est génial pour nous, mais il n’est pas rare que les astronomes trouvent des étoiles qui s’orbitent étroitement dans un objet appelé binaire. Les systèmes d’étoiles binaires ne sont pas rares, mais peu ont donné aux scientifiques le genre de spectacle que HD101584 a.

Ce système à deux étoiles particulier est au milieu d’une période difficile dans leur relation. À l’aide de télescopes de grande puissance, les astronomes ont pu capturer la paire lors d’un échange violent, et l’image résultante est vraiment à couper le souffle.

Il est difficile de dire exactement ce que vous voyez dans l’image ci-dessus, mais un nouveau document de recherche publié dans Astronomy & Astrophysics révèle ce qui se passe réellement. La plus grande étoile de ce système binaire était en train de devenir une géante rouge. Ce faisant, il était sur le point d’engloutir sa petite star partenaire, mais c’est à ce moment-là que les choses ont un peu tourné.

Lorsque la plus grande étoile a commencé à engloutir la plus petite, la petite étoile s’est en fait tournée vers le centre du prétendu géant rouge. Comme l’explique EarthSky, la petite étoile n’a pas réellement percuté le cœur de son plus grand partenaire, mais les circonstances bizarres ont fait que la plus grande étoile a fait sauter son sommet, pour ainsi dire, projetant des couches de gaz dans l’espace.

Le résultat est ce que nous voyons ci-dessus, avec des couches de gaz en rouge et bleu répandues dans l’espace et beaucoup de turbulences se produisent en plein centre de l’image. Repérer un tel événement au fur et à mesure qu’il se déroule est un vrai régal pour les astronomes, et avec le document actuel, des recherches supplémentaires sont menées pour en savoir plus sur l’événement et comment il se déroule.

Source de l’image: ALMA / ESO / NAOJ / NRAO) / Olofsson et al./ Robert Cumming

