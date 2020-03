Une infirmière met en garde contre le symptôme clé du coronavirus qu’elle a vu chez tous les patients – .

Des yeux rouges et gonflés peuvent être un signe avant-coureur d’une infection à coronavirus, selon une infirmière qui dit avoir vu le symptôme chez chacun des patients avec lesquels elle a été traitée.

Le coronavirus présente une variété de symptômes, bien que beaucoup d’entre eux soient non spécifiques et pourraient être liés à un certain nombre de conditions, y compris la grippe et les allergies.

Les yeux rouges n’ont pas été largement signalés chez les patients atteints de coronavirus, mais pourraient s’avérer être un autre indicateur précoce pour les médecins.

Une infirmière de Kirkland, dans l’État de Washington, qui s’occupe de patients atteints de coronavirus a remarqué chez chacun d’eux quelque chose qui n’a pas été largement signalé comme symptôme courant. Chelsey Earnest du Life Care Center a déclaré à . que tous les patients qu’elle avait vus et testés positifs pour le coronavirus avaient les yeux rouges.

Le phénomène, que Earnest appelle «les yeux allergiques», est devenu un moyen fiable pour le personnel, y compris les médecins, d’identifier les patients qui avaient un besoin urgent de soins. Le Life Care Centre de Kirkland a été dévasté par le virus, et Earnest a vu plus que sa juste part de tragédie, avec au moins 37 décès liés à la propagation du virus dans l’établissement.

De nombreux symptômes du coronavirus sont vagues et non spécifiques. Des choses comme la toux sèche et les maux de gorge peuvent provenir de presque n’importe quoi, y compris la grippe saisonnière et les allergies, qui sont toutes deux à leur apogée à l’aube du printemps. Les cas les plus graves comprennent des symptômes tels que l’essoufflement et les douleurs thoraciques, qui sont beaucoup plus graves et devraient être les signaux d’alarme qu’une infection virale peut être la cause.

«C’est quelque chose que j’ai vu chez chacun d’entre eux», a déclaré Earnest à .. «Ils ont, comme… des yeux allergiques. La partie blanche de l’œil n’est pas rouge. C’est plus comme s’ils avaient des ombres à paupières rouges à l’extérieur de leurs yeux. Nous avons eu des patients qui n’avaient que les yeux rouges comme seul symptôme que nous avons vus et nous sommes rendus à l’hôpital et nous sommes décédés. »

“J’ai même demandé au médecin responsable du contrôle médical en cas de catastrophe:” Ont-ils les yeux rouges? “Et je dirai oui. Et il dira: «Je vais vous trouver un lit». C’est juste quelque chose à ce sujet, la façon dont cela affecte ces patients », a-t-elle ajouté.

Malheureusement, les yeux rouges peuvent également être causés par un certain nombre de choses, y compris des allergies ou même des pleurs. Ce n’est pas un indicateur clair de savoir si quelqu’un a effectivement une infection au COVID-19, mais le fait que tant de patients atteints de coronavirus présentent ce symptôme – au moins à cet endroit spécifique – signifie que cela peut valoir la peine d’être approfondi par les chercheurs.

Comme toujours, si vous craignez de tomber malade, contactez votre médecin par téléphone pour déterminer les prochaines étapes. Si vos symptômes sont légers, il vous sera probablement demandé de rester à la maison, mais si des symptômes graves sont présents, un voyage à l’hôpital et / ou aux urgences pourrait se produire dans votre futur. Restez en sécurité!

