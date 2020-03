Une journée sur Terre était une demi-heure plus courte il y a seulement 70 millions d’années – .

Une journée sur Terre ne durait que 23,5 heures, il y a 70 millions d’années.

Les chercheurs l’ont découvert en étudiant les anneaux de croissance des anciens fossiles de mollusques.

Les résultats pourraient nous en dire plus sur la planète et sa relation avec la Lune.

Une journée complète sur Terre n’a pas toujours duré 24 heures. Une nouvelle étude révèle qu’une journée sur notre planète a une fois duré environ 23,5 heures, et il n’y a pas si longtemps, les jours étaient nettement plus courts. La découverte a été rendue possible en étudiant les coquilles fossilisées d’un mollusque mort il y a 70 millions d’années.

En examinant de près les facteurs de croissance des coquilles de mollusques et en sachant ce qu’ils savent déjà de la vitesse de croissance des coquilles de mollusques, les chercheurs ont pu mesurer le nombre de jours dans une année. Lorsque les mollusques vivaient – il y a environ 70 millions d’années – il y avait en fait 372 jours dans une année au lieu de 365, et chaque jour était environ une demi-heure plus courte que nos jours ne le sont aujourd’hui.

Les résultats de l’étude, publiés dans Paleoceanography and Paleoclimatology, signifient que la Terre a tourné plus rapidement 70 millions d’années dans le passé. La différence n’est pas dramatique, mais elle nous serait visible aujourd’hui. Avez-vous déjà eu l’impression qu’il n’y avait pas assez d’heures dans la journée? Que diriez-vous d’avoir 30 minutes de moins chaque jour? Ouais, ça ne sonne pas bien.

Les conclusions des chercheurs n’ont été possibles qu’en raison de la qualité de l’imagerie fossile et à haute résolution des anneaux de croissance. Les scientifiques ont pu observer des anneaux de croissance individuels se produisant le jour, offrant efficacement un journal détaillé du cycle jour / nuit avec lequel les créatures vivaient. Les coquilles ont augmenté plus rapidement pendant la journée et cette croissance a ralenti la nuit.

“Nous avons environ quatre à cinq points de données par jour, et c’est quelque chose que vous n’obtiendrez presque jamais dans l’histoire géologique”, a déclaré Neils de Winter, auteur principal de la nouvelle étude, dans un communiqué. «Nous pouvons essentiellement regarder un jour il y a 70 millions d’années. C’est assez incroyable. “

C’est une fenêtre intéressante sur le passé de la Terre, et elle pourrait offrir aux scientifiques des informations supplémentaires sur un autre domaine de recherche: la relation entre la Lune et la Terre. L’année de la Terre est restée relativement constante pendant des milliards d’années, mais la longueur de la journée a changé au fil du temps. Cela est attribué à l’attraction gravitationnelle de la Lune sur les eaux océaniques de notre planète, ralentissant progressivement la rotation de la Terre sur des centaines de millions d’années.

Dans le même temps, la Lune se sépare lentement de la Terre chaque année. Le changement est faible, moins de deux pouces par an, mais il est mesurable. Faire ce maillage de données actuel avec des observations historiques a été un défi, mais plus il y a de points de référence, mieux c’est. À l’avenir, l’équipe prévoit d’utiliser la même technique pour dater d’autres fossiles et en apprendre davantage sur la durée des jours à différents moments de l’histoire de la Terre.

