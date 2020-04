Une nouvelle complication effrayante du coronavirus intrigue les médecins – .

Il a été démontré que certains patients atteints de coronavirus souffrent de lésions rénales, bien que les médecins ne sachent pas pourquoi.

Le virus peut affecter directement les cellules du rein, ou les dommages peuvent être un effet secondaire d’une réduction des niveaux d’oxygène dans le sang.

Les chercheurs travaillent toujours à déterminer la cause des lésions rénales au COVID-19.

La nouvelle maladie des coronavirus COVID-19 provoque un certain nombre de symptômes bien connus des médecins. Les patients souffrent souvent de fièvre, de fatigue et, dans les cas les plus graves, des troubles respiratoires et des lésions pulmonaires sont possibles. Cependant, alors que l’épidémie se poursuit, les professionnels de la santé et les chercheurs remarquent des lésions rénales chez certains patients atteints de coronavirus, et ils ne peuvent pas expliquer pourquoi.

Les reins nettoient le sang et ils sont d’une importance vitale pour le bon fonctionnement du corps humain. Malheureusement, ils peuvent être sensibles au coronavirus en raison de la capacité du virus à se lier à un récepteur spécifique de certaines cellules.

Toutes les cellules du corps humain ne sont pas créées égales. Selon la cellule, différents sites de liaison sont disponibles. Le coronavirus peut se lier au récepteur ACE2, ce qui le rend incroyablement dangereux pour les cellules des poumons, qui incluent ce site de liaison. Les reins ont également des récepteurs ACE2, et les médecins craignent que le virus ne les endommage également directement.

Cette théorie n’a pas encore été prouvée, cependant, et il existe d’autres façons dont une infection au COVID-19 pourrait endommager les reins sans contact direct avec le virus. Comme le rapporte NBC News, la Dre Holly Kramer, présidente de la National Kidney Foundation, suggère que les lésions rénales peuvent être le résultat d’un débit d’oxygène insuffisant après que le virus a attaqué les poumons.

Si tel est le cas, les lésions rénales sont simplement un effet secondaire du fait que les poumons ne sont pas en mesure de fournir suffisamment d’oxygène au reste du corps. Cela a beaucoup de sens puisque ceux qui ont les infections à coronavirus les plus sévères présentent souvent des lésions pulmonaires graves et une baisse spectaculaire des niveaux d’oxygène dans le sang.

Parallèlement à ces deux théories, une troisième a également émergé. Il est possible, selon les médecins, que le virus puisse provoquer la formation de caillots sanguins. Étant donné que les reins sont le filtre sanguin du corps, les caillots peuvent avoir un impact sérieux sur la capacité des reins à garder le sang propre.

Les personnes dont la fonction rénale est mauvaise courent déjà un risque accru de conséquences graves pour la santé d’une infection à coronavirus, et il demeure d’une importance vitale pour les patients en dialyse rénale de suivre leur calendrier de traitement.

La pandémie de coronavirus a changé beaucoup de choses en très peu de temps, ce qui rend difficile pour les médecins et les scientifiques de développer un plan de match qui fonctionne pour les patients souffrant de problèmes de santé existants. À l’avenir, nous espérons que nous apprendrons exactement ce que le coronavirus fait aux reins, permettant aux médecins d’élaborer un plan de traitement plus efficace.

