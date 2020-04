Une nouvelle découverte pourrait aider les patients coronavirus critiques – .

Les chercheurs ont conçu des protéines qui pourraient parcourir la circulation sanguine et se lier à des cytokines en excès dans la réponse immunitaire dite de «tempête de cytokines» qui peut se produire avec une variété de maladies.

Les découvertes ont été faites bien avant le début de la nouvelle épidémie de coronavirus à Wuhan, en Chine.

Les chercheurs pensent que leurs protéines pourraient aider dans les cas graves de COVID-19 où les tempêtes de cytokines peuvent entraîner la mort.

Les médecins traitant des cas graves de COVID-19 ont observé une affection appelée «tempête de cytokines» qui peut survenir chez certains patients et entraîner la mort. Ces soi-disant tempêtes ne sont pas un phénomène nouveau, car elles apparaissent également avec d’autres conditions médicales. En termes plus simples, le système immunitaire censé combattre le nouveau coronavirus se détraque et finit par attaquer tout le corps au lieu du virus. Les médecins utilisent certains médicaments pour réduire la réponse immunitaire dans ces cas graves, afin de sauver la vie de ces patients. Les scientifiques ont expliqué que l’équilibre de la réponse immunitaire est une chose délicate à faire. D’une part, le système immunitaire crée des anticorps qui peuvent tuer le virus et aider le patient à récupérer. En revanche, la tempête de cytokines qui peut suivre pourrait finir par tuer le patient.

Plutôt que d’utiliser des médicaments immunosuppresseurs existants pour réduire les tempêtes, les médecins pourraient utiliser une nouvelle thérapie. Les scientifiques ont développé des protéines qui se lieraient aux cytokines pour aider à éviter les complications pouvant entraîner la mort.

Les chercheurs du MIT étudient les tempêtes de cytokines depuis une décennie et les protéines qu’ils ont créées ont été finalisées l’année dernière, bien avant la première épidémie de coronavirus à Wuhan. “L’idée est qu’ils peuvent être injectés dans le corps et se lier aux cytokines excessives générées par la tempête de cytokines, en supprimant les cytokines excessives et en atténuant les symptômes de l’infection”, a déclaré Rui Qing, chercheur principal du MIT, à Medical Express.

Les chercheurs ont commencé à travailler sur le blocage des tempêtes de cytokines il y a 10 ans. Ils ont cherché à développer des versions modifiées de protéines intégrées à la membrane, qui sont difficiles à étudier dans les laboratoires. Ils ne conservent leur structure que s’ils sont suspendus dans des types particuliers de détergents.

Les chercheurs ont développé une méthode pour remplacer les régions hydrophobes de ces protéines par des acides aminés hydrophiles qui ont des structures similaires. Ils ont ensuite conçu des versions hydrosolubles de protéines appelées récepteurs des cytokines, qui se trouvent à la surface des cellules immunitaires où elles se lient aux protéines de signalisation des cytokines. Les protéines hydrosolubles peuvent voyager dans la circulation sanguine des patients, tandis que les versions hydrophobes se fixeraient simplement aux cellules qu’elles rencontrent.

Les protéines avec des récepteurs de cytokines pourraient combattre les tempêtes de cytokines qui peuvent apparaître avec le VIH, l’hépatite, le cancer et les infections virales et bactériennes, ont déclaré les chercheurs à l’époque.

En avril dernier, l’équipe a créé des protéines qui agiraient comme une éponge et collecteraient les cytokines en excès. Les chercheurs ont également attaché un segment d’anticorps aux protéines réceptrices solubles dans l’eau afin que le système immunitaire n’attaque pas également les protéines. Le système immunitaire réagit à tout ce qui entre dans le corps sans de tels signaux, dans le but d’éliminer un pathogène potentiel.

Les chercheurs ont créé des protéines qui peuvent imiter six récepteurs de cytokines différents, et ils peuvent se lier à l’interféron, l’interleukine et les chimiokines. “Les récepteurs de cytokines que nous avons conçus absorberont la majorité des cytokines excessives qui sont libérées pendant la tempête des cytokines”, a déclaré David Jin, auteur et PDG et président d’Avalon GloboCare.

Une fois qu’il est devenu clair que les tempêtes de cytokines sont responsables de pronostics COVID-19 sévères, les chercheurs ont réalisé que leur produit pourrait être utilisé pour mettre en pause la «tempête». Ils ont publié leurs résultats et breveté les techniques, mais le processus doit encore être testé sur des cellules humaines et sur des modèles animaux.

Comme pour les autres traitements expérimentaux conçus pour COVID-19, il peut s’écouler un certain temps avant que ces protéines puissent être utilisées dans les hôpitaux. Mais si ces protéines fonctionnent, elles peuvent être utilisées dans diverses conditions médicales qui peuvent déclencher des tempêtes de cytokines chez les patients, pas seulement le nouveau coronavirus.

L’étude complète décrivant ces protéines qui peuvent se lier aux cytokines est disponible sur Quarterly Review of Biophysics Discovery.

