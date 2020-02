Une nouvelle étude indique que le caca pourrait être responsable de la propagation rapide des coronavirus – .

Alors que la communauté médicale continue de se concentrer sur la propagation du coronavirus et la maladie qui en résulte Covid-19, les chercheurs cherchent des indices pour expliquer sa propagation rapide en Chine et dans les régions isolées à l’extérieur du pays. Maintenant, un nouveau rapport du Centre chinois de contrôle des maladies suggère que le caca pourrait être une pièce du puzzle.

Le document révèle qu’un échantillon de selles d’un individu infecté a été confirmé pour contenir un coronavirus qui aurait été capable de nouvelles infections. Il s’agit d’un développement important car il ouvre la possibilité que la maladie se propage d’une manière qui n’avait pas été réalisée auparavant.

La voie de transmission «fécale-orale» semble grossière, mais elle n’est pas aussi directe que vous pouvez l’imaginer. Les déchets humains et animaux se retrouvent dans des endroits inattendus, y compris l’approvisionnement en eau et d’autres aliments crus. Si le coronavirus peut survivre à un voyage dans le système digestif, cela signifie qu’il peut rester dangereux après sa sortie du corps, se propager potentiellement à d’autres.

Le CDC chinois explique:

Cette constatation a une importance importante pour la santé publique. Les suggestions pour renforcer le contrôle de la transmission orale fécale de 2019-nCoV comprennent le renforcement de la publicité et de l’éducation en matière de santé; maintenir la santé environnementale et l’hygiène personnelle; boire de l’eau bouillie, éviter la consommation d’aliments crus et mettre en place des systèmes de repas séparés dans les zones épidémiques; se laver fréquemment les mains et désinfecter les surfaces des objets dans les ménages, les toilettes, les lieux publics et les véhicules de transport; et désinfecter les excréments et l’environnement des patients dans les établissements médicaux pour éviter la contamination de l’eau et des aliments par les échantillons de selles des patients.

À ce stade, il est impossible de dire combien des dizaines de milliers de cas de coronavirus ont pu être le résultat d’une infection liée aux déchets humains. Néanmoins, les responsables de la santé recherchent évidemment tous les angles possibles pour arrêter la propagation du virus, et cette nouvelle révélation pourrait les aider.

