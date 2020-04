Une nouvelle étude indique que le coronavirus peut survivre jusqu’à 7 jours sur un masque facial – .

Une paire de nouvelles études sur les coronavirus examinant la capacité du virus à survivre sur différentes surfaces révèle que des traces de SARS-CoV-2 ont été trouvées sur les masques faciaux jusqu’à sept jours après la contamination.

Le virus COVID-19 peut survivre de quelques heures à quelques jours sur différentes surfaces dans des conditions de température et d’humidité normales.

Des études ont montré que les désinfectants, le savon et la chaleur aideront à tuer le virus.

Après quelques allers-retours sur la question qui était probablement causée par la pénurie généralisée de masques médicaux, le CDC a finalement changé d’avis sur l’utilisation des masques faciaux pendant la pandémie de COVID-19. Le conseil officiel est que vous devez utiliser une protection faciale que vous pouvez fabriquer avec des articles ménagers plutôt que de thésauriser des masques chirurgicaux et des respirateurs N95. Ceux qui sont en première ligne pour combattre le nouveau coronavirus devraient avoir ces premiers, y compris les médecins, les infirmières, les premiers intervenants et toute autre personne traitant régulièrement avec des patients. Nous vous avons déjà montré quelques conseils pour utiliser les masques anti-coronavirus en toute sécurité, et nous vous avons donné un guide sur la façon de créer votre propre masque facial anti-coronavirus avec des matériaux faciles à trouver – vous n’avez même pas besoin de coudre.

Plus important encore, nous vous avons dit que vous ne devriez pas baisser la garde simplement parce que vous protégez votre nez et votre bouche avec un morceau de tissu ou même un véritable masque. Tout d’abord, cette barrière physique n’est pas garantie à 100% que vous n’obtiendrez pas le virus. Deuxièmement, vous ne devez pas cesser de pratiquer la distanciation sociale et une bonne hygiène parce que vous avez un masque. Pour renforcer cette idée, nous avons maintenant deux études différentes qui ont examiné la capacité de survie du virus du SRAS-CoV-2. Fait intéressant, l’un d’eux a trouvé des traces du micro-organisme sur une période allant jusqu’à sept jours sur un masque.

À la mi-mars, une étude nous a révélé que le nouveau virus peut être détecté jusqu’à trois heures dans l’air et peut vivre jusqu’à trois jours sur du plastique et de l’acier inoxydable. Ensuite, le CDC a trouvé des traces du virus à l’intérieur d’un des navires de croisière qui abritait des patients COVID-19 mis en quarantaine 17 jours après leur départ. Cela ne signifie pas que le virus est infectieux après une longue période, mais la découverte montre pourquoi le SRAS-CoV-2 est si dangereux.

Publiée dans The Lancet début avril, une nouvelle étude de l’Université de Hong Kong a examiné la stabilité du virus dans divers environnements. Il s’agit de l’étude selon laquelle «un niveau détectable de virus infectieux pourrait encore être présent sur la couche externe d’un masque chirurgical au jour 7». Ce détail à lui seul devrait vous rappeler de toujours abandonner les masques jetables et de laver ceux réutilisables que vous fabriquez à la maison chaque fois que vous en utilisez un. En outre, il est essentiel d’éviter de toucher le masque et de toucher votre visage lorsque vous utilisez le masque.

Voici d’autres résultats de l’étude:

le virus est très stable à 4 ° C / 39,2 ° F mais il est sensible à la chaleur

le virus est inactivé en seulement 5 minutes à 70 ° C / 158 ° F

impression et papier: le virus meurt après 3 heures (22 ° C / 71,6 ° F et 65% d’humidité)

bois et tissu: le virus meurt après 2 jours (22 ° C / 71,6 ° F et 65% d’humidité)

verre et billets: le virus meurt après 4 jours (22 ° C / 71,6 ° F et 65% d’humidité)

acier inoxydable et plastique: le virus meurt après 7 jours (22 ° C / 71,6 ° F et 65% d’humidité)

L’étude a révélé que le virus est extrêmement stable dans une large gamme de valeurs de pH (3-10), mais qu’il meurt lorsqu’il est désinfecté. «À l’exception d’une incubation de 5 minutes avec du savon pour les mains, aucun virus infectieux n’a pu être détecté après une incubation de 5 minutes à température ambiante» (22 ° C / 71,6 ° F), indique l’étude.

En d’autres termes, il est essentiel de garder les surfaces communes propres, de laver les vêtements que vous portez à l’extérieur et de maintenir une bonne hygiène. Aussi, continuez à vous laver les mains avec du savon pendant au moins 20 secondes lorsque vous manipulez des articles que vous avez apportés de l’extérieur de votre maison.

Inversement, l’exposition à la chaleur tuera le virus, qui est un détail critique pour la nourriture, que nous avons déjà couvert. Les aliments chauffés n’auront pas de traces du virus, bien que manger des traces de SRAS-CoV-2 ne soit même pas susceptible de vous infecter.

Une étude similaire du CDC de Chine s’est concentrée sur la sensibilité du virus au chauffage et au rayonnement UV:

Les résultats ont montré que le coronavirus du SRAS dans les conditions de test pouvait survivre dans le sérum, les expectorations diluées à 1:20 et les fèces pendant au moins 96 h, alors qu’il pouvait rester vivant dans l’urine pendant au moins 72 h avec un faible niveau d’infectiosité. Les capacités de survie à la surface de huit matériaux différents et dans l’eau étaient assez comparables, révélant une réduction de l’infectiosité après une exposition de 72 à 96 heures. Les virus sont restés stables à [4°C/39.2°F], à température ambiante [20°C/68°F] et à [37°C/98.6°F] pendant au moins 2 h sans changement notable de la capacité infectieuse dans les cellules, mais ont été convertis en non-infectieux après une exposition de 90, 60 et 30 minutes à [56°C/132..8°F], à [67°C/152.6°F] et à [75°C/167°F], respectivement. L’irradiation des UV pendant 60 min sur le virus dans le milieu de culture a entraîné la destruction de l’infectiosité virale à un niveau indétectable.

La façon dont le système immunitaire lutte contre le coronavirus et les autres consiste à augmenter la température du corps. Ces agents pathogènes se développent à une température corporelle régulière et la fièvre agit contre eux. Cependant, le corps humain n’atteindra jamais les températures détaillées dans ces rapports et ne pourra jamais y survivre. La gestion de la fièvre est également essentielle lorsque vous traitez avec COVID-19 et d’autres conditions médicales, et vous devriez vérifier avec votre médecin le bon traitement si vous avez une forte fièvre.

Source de l’image: Wilfredo Lee / AP / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.