Une nouvelle idée pour accélérer la recherche sur les vaccins contre les coronavirus est audacieuse mais dangereuse – .

La recherche sur les vaccins contre les coronavirus avance à un rythme rapide, mais cela pourrait ne pas être suffisant pour certains législateurs et scientifiques.

Il existe un soutien croissant pour un autre type d’essai clinique du vaccin COVID-19, qui consiste à infecter volontairement de jeunes volontaires sains avec le nouveau virus après les inoculations de vaccins.

Les tests de provocation sont risqués pour des maladies qui ne guérissent pas comme COVID-19, car il n’y a aucune garantie que les jeunes patients survivront à l’infection.

Un vaccin contre le nouveau coronavirus sera le type de médicament qui peut aider à éradiquer le virus pour de bon. Un vaccin empêcherait l’infection et plus il y a de personnes, moins il est probable que le virus se propage. La bonne nouvelle est que quelque 77 vaccins sont déjà en cours de test, dont six qui ont atteint au moins la phase I des essais sur l’homme. Le fait que le virus ne présente pas de mutations importantes qui entraveraient l’efficacité du vaccin est également bon. Cependant, les premiers vaccins COVID-19 ne seront pas prêts pour des inoculations de masse avant 18 mois. Certains d’entre eux pourraient être déployés dès cet automne, mais seules certaines catégories spécifiques de patients seront autorisées à en obtenir un, y compris les agents de santé qui sont constamment exposés au virus.

Les vaccins ne peuvent pas arriver plus tôt que cela parce que les autorités doivent s’assurer qu’ils sont sûrs, et pas seulement efficaces contre le vaccin. La dernière chose dont nous avons besoin pour traiter COVID-19 est un vaccin qui peut provoquer des effets secondaires inattendus. Vous n’en entendriez jamais la fin de la part des anti-vaxxers, sans mentionner qu’un tel événement pourrait retarder d’autres travaux sur les vaccins. Mais il existe une idée pour accélérer la recherche sur les coronavirus à la fois audacieuse et dangereuse.

Certains législateurs et scientifiques pensent que des volontaires informés pourraient recevoir des candidats vaccins puis le virus du SRAS-CoV-2 pour voir si le vaccin est efficace pour générer une réponse immunitaire et prévenir les infections. Ce type d’étude est appelé «essai de contestation», et cela a déjà été fait, explique The Hill.

Les pistes de défi peuvent être approuvées pour des maladies qui ont déjà guéri en dehors d’un vaccin potentiel, comme le paludisme. Le problème avec COVID-19 est que les chercheurs devraient infecter quelques centaines de jeunes volontaires sains avec le virus et que seuls certains d’entre eux recevraient le vaccin. D’autres recevraient un placebo pour comparer les résultats.

Une telle étude nécessiterait l’isolement des patients avant d’appliquer le vaccin pour s’assurer que personne n’a déjà la maladie. Il faudrait ensuite les isoler pendant l’administration du vaccin et pendant leur convalescence au COVID-19. Les scientifiques devront effectuer des tests de routine et observer l’évolution de chaque patient.

Le problème avec cette idée est que COVID-19 peut tuer des patients jeunes et en bonne santé ainsi que des personnes âgées, et il n’y a pas de traitement pour cela. Même si les patients acceptent de participer à une telle étude en sachant parfaitement quelles sont les implications, cela pourrait finir par être une condamnation à mort. De plus, rien ne garantit que le vaccin sera efficace.

Un site Web appelé 1 Day Sooner est déjà en place pour soutenir les essais de provocation vaccinale, et près de 3 500 personnes de 52 pays se sont inscrites. Le site offre la comparaison suivante entre la recherche de vaccins traditionnels et les essais de provocation:

Le nombre de candidats vaccins augmentant à un rythme rapide, de tels essais de provocation ne seraient pas possibles pour tous les médicaments proposés. Le fait d’isoler des centaines de personnes pendant des semaines pour chaque essai de provocation vaccinale priverait également les hôpitaux de ressources qui pourraient être utilisées pour traiter des patients COVID-19 réguliers.

La bonne nouvelle la plus récente concernant les vaccins contre les coronavirus vient de Chine, où des singes ont reçu le virus après le vaccin candidat. Les singes n’ont pas été infectés ou n’ont développé que des symptômes bénins, en fonction de la dose de vaccin. Le même type d’étude pourrait être appliqué aux humains si cette idée d’étude de défi était approuvée. Mais même avec ce médicament particulier, qui est actuellement en phase I, il est encore trop tôt pour dire s’il fonctionnera sur l’homme.

La Colline explique que 35 législateurs de la Chambre dirigés par les représentants Bill Foster (D-Ill.) Et Donna Shalala (D-Fla.) Ont écrit à la Food and Drug Administration à l’appui de l’idée.

“Notre situation dans cette pandémie est analogue à la guerre, dans laquelle il existe une longue tradition de volontaires risquant leur santé et leur vie dans des missions dangereuses pour lesquelles ils comprennent les risques et sont disposés à le faire afin de sauver la vie des autres, »Lit la lettre.

Ce ne sont pas seulement les politiciens qui pensent que l’idée d’un procès en contestation a du mérite. Des scientifiques, dont le vaccinologue Stanley Plotkin, qui a aidé à inventer le vaccin contre la rubéole, l’ont approuvé. Arthur Caplan, bioéthicien de Plotkin et de l’Université de New York, a écrit un article dans Vaccine à l’appui de cette idée. De même, le professeur Marc Lipsitch de l’Université de Harvard a co-écrit un article dans le Journal of Infectious Diseases à l’appui de l’idée.

La FDA résiste à ce courant de pensée pour l’instant. “La FDA explore toutes les options possibles pour faire avancer le plus efficacement possible le développement de vaccins sûrs et efficaces qui empêcheront le COVID-19”, a déclaré le porte-parole de la FDA, Michael Felberbaum, à The Hill. «Les études sur les défis humains utilisées pour développer un vaccin COVID-19 peuvent présenter des problèmes d’éthique et de faisabilité qui peuvent être évités avec l’utilisation de modèles animaux.»

