Une nouvelle planète massive qui éclipse Jupiter vient d’être trouvée à proximité – .

Dans notre système solaire, Jupiter est roi. Elle est bien plus grande que les autres planètes de notre système et elle éclipse absolument la Terre. Mais dans le grand schéma des choses, Jupiter n’est pas vraiment impressionnant. C’est grand, bien sûr, mais par rapport à d’autres géantes gazeuses dans notre cou des bois galactiques, c’est juste un petit gars.

Les chercheurs utilisant les données du relevé du ciel de Gaia ont identifié une géante gazeuse non loin de la Terre qui fait honte à Jupiter. Ce n’est pas seulement un peu plus grand que notre géant du gaz à proximité … c’est environ dix fois la taille. Oui, c’est énorme, et ce n’est qu’à environ 330 années-lumière de la Terre.

La planète récemment découverte, connue sous le nom de 2MASS 1155–7919 b, est un nouveau-né au sens planétaire et orbite autour de son étoile à une distance énorme. L’étoile elle-même est également assez jeune, les chercheurs estimant qu’elle n’a que cinq millions d’années environ. En comparaison, notre Soleil aurait plus de 4,6 milliards d’années.

La découverte offre aux astronomes l’occasion rare d’observer une géante gazeuse dans ses années de formation, tournant autour de sa jeune étoile et commençant tout juste sa vie. Même à 10 fois la masse de Jupiter, elle continue de croître et sera finalement beaucoup plus grande.

“L’objet sombre et frais que nous avons trouvé est très jeune et seulement 10 fois la masse de Jupiter, ce qui signifie que nous regardons probablement une planète infantile, peut-être encore au milieu de la formation”, Annie Dickson-Vandervelde, auteur principal de la recherche , a déclaré dans un communiqué.

«Bien que de nombreuses autres planètes aient été découvertes grâce à la mission Kepler et à d’autres missions similaires, presque toutes sont des planètes« anciennes ». Ce n’est également que le quatrième ou le cinquième exemple d’une planète géante si loin de son étoile «mère», et les théoriciens ont du mal à expliquer comment ils se sont formés ou se sont retrouvés là-bas. »

Source de l’image: NASA / JPL-Caltech / R. Blessure (SSC-Caltech)

