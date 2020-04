Une nouvelle recherche montre des effets secondaires fatals d’une guérison potentielle des coronavirus – .

L’hydroxychloroquine et la chloroquine sont deux des médicaments anti-COVID-19 les plus fréquemment discutés, grâce aux remarques enthousiastes répétées du président Trump à leur sujet.

Le traitement antipaludique a des effets secondaires liés au cœur, et de nouvelles recherches sur les coronavirus montrent que ces problèmes peuvent être mortels chez les patients COVID-19.

Une étude du Brésil a révélé que la chloroquine peut être mortelle à fortes doses, tandis que de nouvelles recherches en France ont également détaillé les incidents graves liés à la consommation d’hydroxychloroquine.

“Qu’avez-vous à perdre?” Le président Trump a demandé à plusieurs reprises il y a quelques jours lorsqu’il a répondu à des questions sur l’utilisation de l’hydroxychloroquine comme traitement pour le nouveau coronavirus, disant que dans certains cas «ils étaient en mauvais état». Ce n’était pas la première fois que le président annonçait l’anti-paludisme avec enthousiasme, considérant le médicament comme un remède miracle potentiel pour la nouvelle maladie.

La réponse à sa question est simple, mais insatisfaisante: vous pourriez mourir. Il s’avère que les patients COVID-19 qui faisaient partie d’études au Brésil et en France sont décédés après l’utilisation de l’hydroxychloroquine dans les essais, ou ont subi de graves effets secondaires cardiaques.

Trump a déclaré dans des remarques précédentes que le médicament contre le paludisme existait depuis longtemps, “donc il est testé dans le sens où vous savez qu’il ne vous tue pas.” C’est une remarque véridique. Le médicament a été testé et il ne vous tuera pas si vous écoutez votre médecin. Aux États-Unis, au moins une personne est décédée après avoir tenté de se procurer le médicament sans être prescrit, et sa femme s’est retrouvée à l’hôpital. Le Nigéria a également signalé des cas d’empoisonnement à la chloroquine.

Ce type de preuves anecdotiques est tout aussi bon que les preuves de la France qui disent que le médicament agit contre COVID-19. Mais il s’avère que la France a déjà plus de faits sur la drogue, et ils ne sont pas tous prometteurs. Le pays a signalé 43 cas d’incidents cardiaques à la suite d’un traitement à l’hydroxychloroquine chez des patients atteints de COVID-19. Au total, la France a enregistré 100 incidents de santé et quatre décès liés à l’hydroxychloroquine et à un autre médicament testé pour lutter contre le COVID-19. 82 des incidents étaient graves, rapporte Bloomberg. Ils étaient répartis entre l’hydroxychloroquine et les antiviraux anti-VIH lopinavir-ritonavir.

Le chercheur français qui a rédigé la première étude détaillant le succès du médicament antipaludéen a été critiqué par la communauté scientifique, car il n’a pas utilisé de groupe témoin. Didier Raoult a déclaré qu’il n’était pas nécessaire qu’un groupe placebo tire des conclusions.

Les chercheurs brésiliens ont suivi cette procédure dans une petite étude, mais c’est parce que les directives COVID-19 du Brésil recommandent l’utilisation de la chloroquine. Les médecins ont divisé un groupe de 81 personnes en deux cohortes. L’un a reçu une dose plus élevée de chloroquine, tandis que l’autre groupe a reçu une dose plus faible. Tous ont également reçu de l’azithromycine, l’autre médicament dont vous avez peut-être entendu parler à la télévision.

Environ la moitié des participants ont reçu 450 mg de chloroquine deux fois par jour pendant cinq jours, tandis que les autres ont reçu deux doses de 600 mg pendant 10 jours. Les médecins ont commencé à remarquer des arythmies cardiaques dans le deuxième groupe après trois jours. Au sixième jour, 11 patients étaient décédés, rapporte le New York Times. En conséquence, les chercheurs ont arrêté le segment à haute dose de l’essai.

Quant à la dose plus faible, les chercheurs ont déclaré qu’ils n’avaient pas assez de patients pour conclure si la chloroquine était efficace chez les patients présentant un cas sévère de COVID-19. Davantage de recherches sur la question sont nécessaires, y compris l’utilisation du médicament plus tôt dans la thérapie COVID-19. L’étude est disponible ici et doit encore être évaluée par des pairs.

